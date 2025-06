Bankrat wählt Michel Degen zum neuen CEO der Schwyzer Kantonalbank

Schwyz – Der Bankrat der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat Michel Degen zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung (CEO) ernannt. Mit der Wahl des bisherigen Chief Financial Officer (CFO) setzt der Bankrat ein klares Zeichen für Kontinuität, Stabilität und die konsequente Fortführung der erfolgreichen Strategie der führenden Bank im Kanton Schwyz.

Michel Degen übernimmt die Funktion des CEO der Schwyzer Kantonalbank mit sofortiger Wirkung. Der bisherige Chief Financial Officer (CFO) und stellvertretende CEO leitete die Bank bereits seit Ende Februar 2025 ad interim.

Kontinuität und Stabilität an der Spitze der SZKB

In einem offenen und professionell begleiteten Rekrutierungsprozess hat sich Michel Degen mit seinem Profil, seinem bisherigen Leistungsausweis und seinen profunden Kenntnissen der Schwyzer Kantonalbank klar durchgesetzt. Mit der Wahl eines internen Kandidaten setzt der Bankrat deutlich auf Kontinuität und Stabilität an der Spitze der SZKB. «Das professionelle Auswahlverfahren für die CEO-Position zeigt ein klares Ergebnis. Ich freue mich, dass wir mit Michel Degen einen versierten Banker aus den eigenen Reihen für die erfolgreiche Fortsetzung unserer Geschäftstätigkeiten gewinnen konnten», sagt Bankpräsident Dr. August Benz. «Ich bin überzeugt, dass Michel Degen gemeinsam mit allen Mitarbeitenden die Positionierung der SZKB als Generationenbank erfolgreich weiterführen wird.»

CEO mit breitem Banken-Knowhow und fundierten Kenntnissen zum Kanton Schwyz

Der in Sattel/SZ wohnhafte Michel Degen (48) studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel mit den Schwerpunkten Bankmanagement, Ökonometrie, Geld- und Fiskalpolitik sowie Kapitalmarkttheorie. Er erweiterte seine Kompetenzen mit der Ausbildung zum Chartered Financial Analyst (CFA) und absolvierte am INSEAD das Advanced International Corporate Finance Programm. Michel Degen stiess Anfang 2022 zur SZKB und war seither als CFO (Chief Financial Officer) und CRO (Chief Risk Officer) Mitglied der Geschäftsleitung. Zuvor war Michel Degen in diversen Führungsfunktionen bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank tätig. Der neue CEO kennt zudem die Bedürfnisse und Eigenheiten des Kanton Schwyz aus seiner bisherigen Funktion als Mitglied der Geschäftsleitung und als Finanzchef der wichtigsten Schwyzer Bank.

Strategie als Generationenbank wird konsequent fortgeführt

«Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Bankrat, der Geschäftsleitung, dem Führungsteam und unseren Mitarbeitenden», sagt Michel Degen. «Gemeinsam werden wir den erfolgreich eingeschlagenen Weg der Schwyzer Kantonalbank weiterverfolgen – im Sinne unserer Kundinnen und Kunden und des Kantons Schwyz.» Die konsequente Positionierung als Generationenbank sowie der gezielte Ausbau in den Bereichen Anlage, Vorsorge und KMU bleiben dabei zentrale Schwerpunkte. Die SZKB ist und bleibt die führende Bank im Kanton Schwyz. Mit einer klaren Strategie, einem kompetenten Team und engem Bezug zur Region wird sie ihren öffentlichen Auftrag, die Bank des Vertrauens für alle Menschen und Unternehmen im Kanton Schwyz zu sein, weiterhin mit Stolz ausführen.

Suche nach neuem Finanzchef gestartet

Mit der Ernennung von Michel Degen zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung ist die Nachfolge im Geschäftsbereich Finanz- und Risikomanagement neu zu regeln. Der Rekrutierungsprozess für den neuen CFO wurde deshalb bereits gestartet. Bis zur Neubesetzung übernimmt Jürg Billeter weiterhin ad interim die Leitung des Geschäftsbereichs und die Rolle als CFO. (SZKB/mc/ps)