«Switzerland – Great Since 1291»: Parmelin mit bemerkenswertem Auftritt

Vancouver – Manchmal braucht es keine diplomatische Note, keine Bundesratsbotschaft und keine aufwendig formulierte Medienmitteilung. Manchmal reicht eine rote Baseballkappe. Als Bundespräsident Guy Parmelin vor dem WM-Sechzehntelfinal der Schweiz gegen Algerien in Vancouver auftauchte, ging es zunächst um Fussball. Doch plötzlich schaute für einen Moment niemand mehr auf die Aufstellung von Murat Yakin – sondern auf Parmelins Kopfbedeckung.

Dort stand in weissen Lettern: «Switzerland – Great Since 1291» – und spielte klar auf Donald Trumps «Make America Great Again». Nach dem Motto: Während andere Länder erst wieder gross werden wollen, behauptet die Schweiz ganz entspannt, sie sei es seit 1291 ohnehin schon. Also kein «Make Switzerland Great Again», sondern sinngemäss: «Danke, läuft eigentlich ganz ordentlich seit dem Rütlischwur.»

Bravo à l’équipe de Suisse pour cette remarquable performance 🇨🇭 ! Une nouvelle qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde @FIFAWorldCup, qui récompense le travail, l’engagement et la détermination de toute l’équipe. Let’s go ! ⚽️👏🏻 pic.twitter.com/2Sx55VOM0q — Guy Parmelin (@ParmelinG) July 3, 2026

Ob das Baseball-Cap tatsächlich als Seitenhieb gegen Trump gedacht war, wird wohl nie offiziell bestätigt werden. Diplomaten sprechen schliesslich selten über ihre Kopfbedeckungen. Aber vielleicht war die Botschaft ja auch ganz simpel. Wer seit 1291 dabei ist, muss niemandem mehr beweisen, dass er grossartig ist. (mc/pg)