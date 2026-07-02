«Talent Pool» – die Initiative von SPHERE und Michael Page für künftige Führungskräfte des Finanzplatzes

Zürich – SPHERE und Michael Page haben sich zusammengeschlossen, um den «Talent Pool» zu entwickeln und zu betreiben – eine Initiative, die darauf abzielt, die künftigen Talente des Schweizer Finanzplatzes zu identifizieren, zu fördern und zu vernetzen. Das Projekt wird Anfang September 2026 offiziell lanciert, mit einer ersten Auswahl von zehn jungen Nachwuchskräften mit hohem Potenzial, die alle von den besten Universitäten und Wirtschaftshochschulen der Schweiz und Europas stammen.

Der Talent Pool ist Teil des Sphere Lab, der NextGen-Plattform, die SPHERE den generationenbedingten Veränderungen im Finanzdienstleistungssektor widmet.

Mit diesem Talent Pool möchten SPHERE und Michael Page ein echtes Reservoir an Talenten für Privatbanken, unabhängige Vermögensverwalter, Multi-Family-Offices, Asset Manager, institutionelle Investoren und die auf dem Schweizer Markt tätigen Wealthtechs schaffen. Vor dem Hintergrund eines historischen Vermögenstransfers – mit rund 85 Billionen Dollar, die bis 2048 an die Generationen Gen Z, Millennials und Gen X weitergegeben werden – ist der generationenbedingte Erneuerungsbedarf des Schweizer Finanzplatzes tatsächlich strategisch geworden.

«Die Finanzdienstleistungsbranche befindet sich in einer ziemlich radikalen Transformationsphase. Ihre Akteure müssen neue Talente gewinnen, darüber hinaus aber auch wirksamere Brücken zu neuen Kundengenerationen mit ganz anderen Erwartungen, Verhaltensweisen und Gewohnheiten bauen. Mit dem Talent Pool möchten wir dazu beitragen, diese neue Dynamik zu schaffen und aufrechtzuerhalten», erklären Souad Dous und Jérôme Sicard, die Gründer von SPHERE.

Die Plattform wird den ausgewählten Nachwuchstalenten dank Porträts, Interviews, redaktionellen Inhalten und Videoformaten, die über die zahlreichen Kanäle von SPHERE verbreitet werden, eine hohe Sichtbarkeit verleihen. Michael Page bringt seinerseits seine anerkannte Expertise in der spezialisierten Personalvermittlung und der Talentakquise im Finanzdienstleistungssektor ein, ebenso wie seine Fähigkeit, Profile mit hohem Potenzial zu identifizieren, zu bewerten und zu begleiten.

«Der Finanzdienstleistungssektor in der Schweiz muss heute eine echte Erneuerung seiner Kompetenzen und Profile vornehmen, um mit seinem Umfeld Schritt zu halten. Die neuen Generationen kommen mit Erwartungen, Werdegängen und einem Verhältnis zu Arbeit, Technologie und Karriere auf den Markt, die etablierte Muster aufbrechen. Mit dem Talent Pool besteht das Ziel genau darin, eine wirksamere Verbindung zwischen diesen künftigen Talenten und den Akteuren des Schweizer Finanzplatzes herzustellen, um gleichzeitig den Ambitionen der Kandidatinnen und Kandidaten sowie den Rekrutierungsanforderungen der Arbeitgeber gerecht zu werden», erläutern Julie Guittard und Mathieu Raynot von Michael Page.

Über die Vermittlung zwischen Kandidaten und Arbeitgebern hinaus will der Talent Pool den Austausch zwischen jungen Talenten und den Akteuren des Schweizer Finanzplatzes besser organisieren. Längerfristig möchten SPHERE und Michael Page daraus einen selbstverständlichen Anlaufpunkt für all jene machen, die eine Laufbahn in der Schweizer Finanzbranche anstreben. (SPHERE/mc/hfu)