Tareno AG übernimmt zwei Healthcare-Fonds und erweitert Asset-Management-Kompetenz

Zürich – Die Tareno AG übernimmt per 1. Januar 2026 als Investment Manager den Kieger Sustainable Healthcare Fund sowie den Kieger Impact Healthcare Fund. Beide Produkte werden künftig unter den neuen Namen Tareno Sustainable Healthcare Fund und Tareno Impact Healthcare Fund weitergeführt. Mit dieser Lösung hat Kieger einen optimalen Partner gefunden, um die erfolgreiche Strategie der Fonds langfristig fortzuführen.

Im Zuge der Übernahme verstärkt Tareno das Asset Management mit einem spezialisierten Healthcare-Investmentteam. Dieses besteht aus zwei Portfolio-Managern und einem Analysten. Separat vom Investmentteam wechselt Dominique Sekyra von Kieger zu Tareno. Er übernimmt neu die Verantwortung für den Bereich Institutional Clients im Asset Management. Zwei Teammitglieder haben ihre Tätigkeit bereits per 1. Januar am Standort Zürich aufgenommen, die weiteren beiden stossen per 1. Februar dazu. Ab diesem Zeitpunkt ist das gesamte Team vollständig bei Tareno tätig.

Logische strategische Weiterentwicklung im Asset Management

Durch die Integration der beiden Fonds wächst das verwaltete Vermögen der Tareno AG um rund CHF 200 Millionen. Tareno verfügt bereits über Erfahrung im thematischen Asset Management, unter anderem mit dem Tareno Global Water Solutions Fund, der sich seit Jahren erfolgreich im Markt etabliert hat. Mit den beiden Healthcare-Fonds und dem zugehörigen Investmentteam erweitert Tareno sein Angebot gezielt um einen weiteren global relevanten Zukunftsbereich und stärkt damit die Positionierung des Asset Managements – dem zweiten Standbein von Tareno neben dem Wealth Management.

«Die Übernahme der Healthcare-Fonds und die Integration des Spezialistenteams sind ein wichtiger strategischer Schritt für Tareno. Wir stärken damit nicht nur unsere Expertise im Bereich nachhaltiger Gesundheitsinvestments, sondern bauen unser Asset Management gezielt aus», sagt Sybille Wyss, CEO der Tareno AG.

Neue Fachkompetenz im Healthcare-Bereich

Mit dem Fonds-Team stossen ausgewiesene Spezialisten zu Tareno:

Dr. Maria Specogna, Portfolio Managerin, über 20 Jahre Erfahrung im Healthcare Sektor, davon 19 Jahre im Bereich nachhaltiger Anlagen. Frühere Stationen u.a. Vontobel Asset Management und Swiss Re. Studium der Biochemie und Promotion an der Universität Zürich, Swiss Financial Analyst (AZEK). Eintritt per 1.2.2026.

Portfolio Managerin, über 20 Jahre Erfahrung im Healthcare Sektor, davon 19 Jahre im Bereich nachhaltiger Anlagen. Frühere Stationen u.a. Vontobel Asset Management und Swiss Re. Studium der Biochemie und Promotion an der Universität Zürich, Swiss Financial Analyst (AZEK). Eintritt per 1.2.2026. Raphael Oesch, Portfolio Manager, über 15 Jahre Erfahrung im Investmentbereich, davon über 10 Jahre im Healthcare-Sektor, mit Fokus auf MedTech, Managed Care, Healthcare Services und Technologie. Zuvor Equity Analyst bei BZ Bank. MSc in Banking & Financial Management, CFA-Charterholder. Eintritt per 1.1.2026.

Portfolio Manager, über 15 Jahre Erfahrung im Investmentbereich, davon über 10 Jahre im Healthcare-Sektor, mit Fokus auf MedTech, Managed Care, Healthcare Services und Technologie. Zuvor Equity Analyst bei BZ Bank. MSc in Banking & Financial Management, CFA-Charterholder. Eintritt per 1.1.2026. Flavio Mancino, Analyst, über 10 Jahre Erfahrung im Asset Management, zuvor u.a. Vontobel Asset Management und LGT Bank AG. Bachelor in Banking & Finance (ZHAW), CFA-Charterholder. Eintritt per 1.1.2026.

Verstärkung im institutionellen Geschäft