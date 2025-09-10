Lakefield Partners stärkt mit Ernennung von Reto Nussbaumer Präsenz in der Zentralschweiz

Zürich – Der unabhängige und mehrfach ausgezeichnete Schweizer Vermögensverwalter Lakefield Partners führt seinen Expansionskurs konsequent weiter. In den vergangenen Jahren hat sich das in Zürich ansässige Unternehmen durch kontinuierliche personelle Verstärkungen und mehrfach ausgezeichnete Leistungen im Asset Management erfolgreich positioniert.

Anfang 2025 holte Lakefield Partners mit Chris Fluri und Carolina Gomes zwei erfahrene Senior Relationship Manager an Bord, um die Präsenz im Kernmarkt Schweiz zu festigen und das Wachstum in Lateinamerika weiter voranzutreiben. Mit der Ernennung von Reto Nussbaumer setzt das Unternehmen diesen eingeschlagenen Wachstumskurs konsequent fort und verstärkt sein Team um einen weiteren erfahrenen Spezialisten.

Seit dem 1. August 2025 verstärkt Reto Nussbaumer Lakefield Partners als Senior Relationship Manager. Er wird primär die Kundschaft im Kernmarkt Schweiz betreuen, mit besonderem Fokus auf die Zentralschweiz. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Betreuung einer anspruchsvollen Privatkundschaft verfügt Reto Nussbaumer über eine ausgewiesene Expertise im Schweizer Wealth Management. Seine tiefe Verwurzelung in der Zentralschweiz verschafft ihm ein besonderes Verständnis für die Bedürfnisse und Erwartungen seiner Klientel. Ergänzt wird dieser praktische Erfahrungsschatz durch einen Master of Advanced Studies in Banking & Finance der Hochschule Luzern – Institut für Finanzdienstleistungen Zug.

«Lakefield Partners verbindet Unabhängigkeit, erstklassige Anlagestrategien und eine unternehmerische Kultur, die die Kundschaft ins Zentrum stellt. Unterstützt durch eine inspirierende Firmenkultur und modernste Infrastruktur bietet das Unternehmen ideale Voraussetzungen, um langfristig Mehrwert zu schaffen. Ich freue mich darauf, diese Werte in meiner täglichen Arbeit zu leben und die Präsenz von Lakefield Partners in der Zentralschweiz weiter zu stärken», sagt Reto Nussbaumer.

Mit dieser Ernennung unterstreicht Lakefield Partners erneut seinen Anspruch, die Position in den bestehenden Kernmärkten und insbesondere in der Schweiz konsequent auszubauen und gleichzeitig internationale Wachstumschancen wahrzunehmen. Der kontinuierliche Ausbau des Teams folgt dabei einer klaren Strategie mit den Schwerpunkten Kundennähe, Fachkompetenz und einer konsequenten Ausrichtung auf individuelle Beratung. Grundlage dieses Erfolges sind die starke Asset-Management-Expertise und die bewährte Anlagephilosophie von Lakefield Partners, die das Unternehmen seit Jahren erfolgreich in allen Kundensegmenten einsetzt. (Lakefield/mc/hfu)