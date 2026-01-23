HBM Healthcare erwirtschaftet nach 9 Monaten deutlich höheren Gewinn

Zug – Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments schaut auf einen erfolgreichen Geschäftsgang in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026, also per Ende Dezember, zurück. Getrieben wurde die Entwicklung sowohl von den privaten als auch den börsenkotierten Beteiligungen.

Am Freitag bestätigte die Gesellschaft frühere Angaben, wonach der Gewinn im Berichtszeitraum 286 Millionen Franken betrug. Im Vorjahreszeitraum betrug der Gewinn für die Periode lediglich 66 Millionen. Zu dem Plus trug vor allem das dritten Quartal bei, in dem HBM Gewinne von 191 Millionen Franken erwirtschaftete.

Die Aktie von HBM Healthcare Investments stieg in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres um fast 30 Prozent, notiert jedoch weiterhin mit einem Abschlag von etwa 20 Prozent auf den NAV. Im Berichtszeitraum wurden 23 Millionen Franken in zwei neue Privatunternehmen investiert. Derweil wirkten sich Währungseffekte negativ aus. HBM beziffert den Effekt auf 180 Millionen Franken.

Optimistischer Start ins Jahr 2026

Für den weiteren Geschäftsgang zeigt sich die Gesellschaft zuversichtlich. Nach den jüngsten Erfolgen starte de Gruppe optimistisch ins 2026. So habe sich auch das Marktumfeld im Biotechsektor zuletzt spürbar aufgehellt.

Die Gesellschaft gibt sich überzeugt, dass das Portfolio nach wie vor über grosses Wertsteigerungspotenzial verfügt. Neben weiteren Übernahmeaktivitäten sieht HBM laut Mitteilung auch eine vorsichtige Öffnung für Börsengänge. Davon profitieren die privaten Unternehmen im Portfolio von HBM Healthcare. Zudem dürften verschiedene Portfoliounternehmen innerhalb der nächsten zwölf Monate relevante Ergebnisse aus klinischen Studien oder Zulassungsentscheidungen präsentieren. (awp/mc/pg)