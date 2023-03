Tenity investiert in 7 innovative Startups

Zürich – Tenity gibt bekannt, dass 7 Startups aus 5 Ländern in die 10. Ausgabe seines Inkubationsprogramms in Zürich, Schweiz, aufgenommen wurden. Die ausgewählten Startups erhalten eine Anfangsinvestition von CHF 50’000 aus dem Tenity Incubation Fund I.

Die jüngste Ausgabe des Tenity-Inkubationsprogramms in der Schweiz hat diese Woche begonnen und eine Auswahl von sieben vielversprechenden internationalen Startups aufgenommen, die aus fast 300 Bewerbungen ausgewählt wurden. In den nächsten vier Monaten werden diese ehrgeizigen Unternehmer Unterstützung erhalten, um ihre Geschäftsidee und Marktstrategien zu verfeinern und zu validieren. Im Rahmen des Programms erhalten sie Zugang zu Beratung und Unterstützung durch die Alumni von Tenity, erfahrene Mentoren und ein umfangreiches Investorennetzwerk. Das Programm gipfelt in einer mit Spannung erwarteten Demo Day-Veranstaltung am 22. Juni 2023.

Die neue Kohorte umfasst 7 europäische Pre-Seed-Startups aus 5 Ländern, 2 davon aus der Schweiz.

Marc Hauser, Head of Europe und Managing Partner bei Tenity, kommentierte: «Wir freuen uns sehr, die 10. Inkubationsgruppe in Zürich begrüssen zu dürfen. Der Auswahlprozess war hart umkämpft, und wir gratulieren allen Teams, die es geschafft haben. Wir sind zuversichtlich, dass diese Gruppe mit ihrer Vielfalt an Anwendungsfällen wertvolle Perspektiven einbringen und das Tenity-Ökosystem bereichern wird. Unser Team freut sich auf die Gelegenheit, mit diesen talentierten Gründern zusammenzuarbeiten und Teil ihrer Reise zu sein.»

Maximilian Spelmeyer, CIO von Tenity, fügte hinzu: «Aus unserem breiten europäischen Deal-Flow hatten wir die Möglichkeit, herausragende Gründer und einzigartige Ideen auszuwählen. Wir sind mehr als begeistert und dankbar, dass wir unsere Gründer beim ersten Mal mit Kapital aus unserem Tenity Incubation Fund I unterstützen können. Wir freuen uns darauf, die Gründer in den folgenden Runden mit Einblicken, Netzwerken und zusätzlichen Mitteln zu unterstützen.»

Die 7 Startups des Switzerland Incubation Batch X

DemaTrading.ai | Niederlande

Dematrading.ai ermöglicht es Krypto-Börsen und Vermögensverwaltern, ihren Kunden verwaltete Indexfonds mit einer Plug-and-Play-Infrastrukturlösung anzubieten und so die Sicherheit, Rentabilität und Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.

Drivata | Frankreich

Drivata ist eine Plattform, die von Autofahrern generierte Daten nutzt, um umweltbewusstes Fahren und verantwortungsvollen Konsum zu fördern, die Politik der sozialen Verantwortung von Unternehmen zu unterstützen und die Entwicklung nachhaltiger Städte zu fördern.

Frienton | Deutschland

Frienton bietet eine digitale SaaS-Lösung und einen neuen Tech-Stack für die «All-in-One-Finanzierung» von Unternehmern und Gründern.

Fume | Schweiz

Fume ist ein On-Chain-Fondsmanagement-Tool, das die Verwaltung durch intelligente Verträge automatisiert, selektive Transparenz (ZKP) und Proof-of-Reserves bietet und Vermittler ausschaltet, ohne die On-Chain-Fonds auf digitale Vermögenswerte zu beschränken.

Jrny | Vereinigtes Königreich

Jrny adressiert die wachsende Wohnungskrise in Großbritannien, die viele junge Erwachsene daran hindert, auf der Immobilienleiter aufzusteigen, mit unserem Accelerated Ownership Plan (rent-to-own with shared upside), der die Anreize zwischen Kunden und Kapital anpasst.

Luumeos | Vereinigtes Königreich

Luumeos bietet schnelle, quantitative KI-Einsichten aus dem unternehmenseigenen Talentnetzwerk, um die Marktleistung besser vorherzusagen.

SmartPurse | Schweiz

SmartPurse ist Ihr Geldfreund, der Ihnen die Möglichkeit gibt, die Kontrolle über Ihre finanzielle Zukunft zu übernehmen. Als bahnbrechende Web- und App-Plattform demokratisiert das Unternehmen die Finanzbildung und -planung.

Bewerbungen für das Inkubationsprogramm Batch XI in der Schweiz und Batch VI in Singapur sind ab sofort möglich. (Tenity/mc/hfu)