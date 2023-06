Teylor sichert sich 275 Mio Euro zur Förderung von B2B-Krediten

Wallisellen – Eine 275 Mio Euro-Transaktion macht Teylor zu einer der bestfinanzierten KMU-Kreditplattformen Mitteleuropas. Teylor, Barclays, M&G Investments und weitere Investoren haben eine der bislang grössten Finanzierungen des Jahres 2023 im europäischen Private-Debt-Markt für alternative Finanzierungen und in der Fintech-Industrie erfolgreich abgeschlossen.

Teylor, Barclays, M&G Investments und weitere Investoren haben eine der bislang grössten Finanzierungen des Jahres 2023 im europäischen Private-Debt-Markt für alternative Finanzierungen und in der Fintech-Industrie erfolgreich abgeschlossen. Mit 275 Mio Euro an frischem Kapital kann Teylor sein schnelles Wachstum fortsetzen und den Finanzierungsbedarf von KMU mit einer Vielzahl von Kreditprodukten über die Teylor-Kreditplattform decken.

Teylor ermöglicht europäischen KMU besseren Zugang zu Finanzierungen. Laut der aktuellen Umfrage „EY Global SME Survey” stufen KMU-Entscheider schnellen Zugang zu Krediten als erfolgsentscheidend ein. Schnelle und flexible Kreditvergabe ist deshalb kritisch für die Wettbewerbsfähigkeit. Teylors Position als führende Kreditplattform in der DACH-Region bietet Barclays die Möglichkeit, KMU auch ausserhalb des britischen Heimatmarktes zu unterstützen.

Patrick Stäuble, CEO und Gründer von Teylor, sagt: „KMU, Finanzinstitute und Investoren brauchen eine zentrale Plattform, die alle Kreditprozesse vereinfacht. Die heutigen Fintech-Giganten haben die digitale Revolution im B2C-Bereich angestossen. Unternehmen wie Teylor prägen nun die nächste Fintech-Revolution im B2B-Bereich. Mit der Unterstützung unserer Investoren werden wir die Art und Weise, wie Kredite in modernen Volkswirtschaften vergeben werden, entscheidend verbessern.” (Teylor/mc/pg)

Über Teylor

Teylor ist das Schweizer Technologieunternehmen hinter der Teylor-Plattform. Die Softwaremodule der Plattform ermöglichen es Finanzinstituten, digitale Kreditprodukte zu entwickeln, vermarkten und skalieren. Banken in ganz Europa nutzen Teylors Software, um Kreditprozesse zu automatisieren, Produkte zu digitalisieren und Prozesskosten zu reduzieren. Zudem erhalten kleine und mittlere Unternehmen über die Plattform schnellen und bequemen Zugang zu Kapital, unter anderem von Teylors eigenem Private Debt Fonds. Teylor orientiert sich an den Bedürfnissen des Kunden: So lassen sich die Softwaremodule gemäß den Anforderungen jedes Finanzinstituts und Kreditprodukts anpassen. Kreditgeber können einzelne Module in bestehende Prozesse und Technologien integrieren oder von Grund auf komplett neue digitale Prozesse entwerfen. Teylor wurde 2018 in Zürich von Patrick Stäuble gegründet.

Teylor