theScreener Analyse: Mehr als Dolce Vita – Die unterschätzte Stärke der italienischen Börse

Wenn man an Italien denkt, kommen einem meist sonnenverwöhnte Küsten, exzellenter Wein und kulinarische Genüsse in den Sinn. Die Börse? Eher selten. Doch genau hier lohnt sich ein zweiter Blick.

Denn Italien ist nicht nur ein Land der Genüsse, sondern auch der Banken: Sie machen stolze 30 % der nationalen Börsenkapitalisierung aus. Mit UniCredit und Intesa Sanpaolo gehören gleich zwei Institute zu den wertvollsten Banken im Euroraum.

Und sie sind nicht allein: Vier weitere Banken zählen zu den Top 20 börsennotierten Unternehmen Italiens. Dazu kommen starke Player aus anderen Branchen, die der Börse 2025 zu einer beeindruckenden Performance verholfen haben.

Mehr dazu in unserer aktuellen Marktanalyse von theScreener