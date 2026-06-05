SEALSQ sichert sich Mehrheits-Beteiligung an der Wecan Group

Genf – Nach dem Erwerb einer ersten Beteiligung von 28 % vor einem Jahr erhöht SEALSQ (NASDAQ: LAES) seinen Anteil an der Wecan Group auf eine Mehrheitsbeteiligung – wodurch Wecan die Einführung eines sicheren, KI-gestützten Compliance-Co-Piloten für die globale Finanzbranche beschleunigen kann.

Die Wecan Group, ein führender Schweizer Anbieter von Compliance-Lösungen für Privatbanken und Finanzinstitute, gab heute bekannt, dass die SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) („SEALSQ“), ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Post-Quantum-Technologie spezialisiert hat, nach einer ersten Beteiligung von 28 % vor einem Jahr nun eine Mehrheitsbeteiligung an der Wecan Group erworben hat.

Im Rahmen dieser strategischen Transaktion wird SEALSQ 5 Millionen CHF investieren, um die Entwicklung der Wecan Group voranzutreiben und die Einführung der Compliance-Lösung „Co-Pilot“ der nächsten Generation sowie von postquanten-sicheren Finanzsicherheitslösungen für die globale Finanzbranche zu unterstützen.

Die Wecan Group hat sich als zuverlässiger Technologieanbieter für führende Privatbanken und Finanzinstitute etabliert und zählt unter anderem Pictet, Lombard Odier, Edmond de Rothschild, Syz und Barclays zu ihren Kunden. Die Lösungen der Wecan Group sind darauf ausgelegt, Finanzinstituten dabei zu helfen, die Kunden-Onboarding-Prozesse, Compliance-Workflows und Lebenszyklusprozesse in einer sicheren und kollaborativen Umgebung zu optimieren.

Einführung eines KI-gestützten Compliance-Co-Piloten

Durch diese Mehrheitsbeteiligung wollen die Wecan Group und SEALSQ die Einführung eines KI-gestützten Compliance-Co-Piloten beschleunigen, der auf einer sicheren postquantenischen Infrastruktur basiert. Die Plattform wird fortschrittliche Technologien der postquantenischen Kryptografie (PQC), quantenresistente Hardware-Sicherheitsmodule (HSMs), sichere Rahmenwerke für digitale Identitäten sowie Blockchain-basierte Vertrauensmechanismen integrieren, die darauf ausgelegt sind, sensible Finanzdaten vor künftigen Bedrohungen durch Quantencomputer zu schützen.

Ziel ist es, Finanzinstituten, Vermögensverwaltern und Fintech-Unternehmen eine vertrauenswürdige Plattform zur Verfügung zu stellen, mit der die Verarbeitung sensibler Kundendaten über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg optimiert werden kann – von der Kundenaufnahme über regelmässige Überprüfungen, Transaktionsüberwachung, Geldwäschebekämpfung (AML) und die Einhaltung der Know-Your-Customer-Vorschriften (KYC) bis hin zur sicheren Verwaltung digitaler Vermögenswerte.

Die Initiative zielt darauf ab, die Entwicklung folgender Bereiche weiter zu fördern:

Zuverlässige KI-Governance und erklärbare Compliance-Algorithmen für regulierte Finanzinstitute

Vertrauliche KI und verschlüsselte Datenverarbeitung unter Einsatz homomorpher Verschlüsselung und sicherer Halbleiter

Quantenresistente digitale Identitätssysteme für institutionelle und private Finanzökosysteme

Im Private Banking und im Finanzdienstleistungssektor gehören Kunden- und Transaktionsdaten zu den sensibelsten und strategisch wichtigsten Informationen, die von den Instituten verwaltet werden. Die Kombination von Post-Quantum-Sicherheit mit einer KI-gestützten Optimierung von Compliance-Prozessen wird angesichts zunehmender Cybersicherheitsbedrohungen, der aufkommenden Risiken durch Quantencomputer sowie sich wandelnder regulatorischer Erwartungen in Bezug auf Algorithmen und Daten-Governance immer mehr zu einer entscheidenden Anforderung. (Wecan/mc/hfu)