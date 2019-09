theScreener-Analyse: Schweiz – Vom Glück der Vielfalt

Zug – Warum in die Ferne schweifen? Das Glück ist zwar nicht immer da, doch besticht der Schweizer Aktienmarkt mit seiner Vielfalt an gehandelten Unternehmen. Vom Grosskonzern bis zum erfolgreichen Nischenanbieter findet sich quer durch alle Sektoren für fast jeden Investor Passendes. Welche Aktien uns aus quantitativer Sicht besonders gefallen und welches die gewichtigsten Branchen sind, erfahren Sie in unserer aktuellen Marktanalyse.

Im schweizerischen Markt finden sich weniger als 1% der weltweiten Börsenkapitalisierung mit insgesamt 130 durch theScreener analysierten Gesellschaften.

Der SLI Index befindet sich nahe bei seinem Höchststand der letzten 52 Wochen und 16% über dem tiefsten Kurs der letzten 52 Wochen (halbwöchentliche Schlusskurse).

Performance seit dem 4. September 2018: 2,1% im Vergleich zu 0,0% des DJ Stoxx 600 und 0,3% des SP500.

Aktuell tendieren 30,0% der Titel aufwärts. (theScreener/mc/ps)

Ausführlicher Analysebericht (pdf)