Thomas Heller wird Chief Investment Officer der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe

Frankfurt – Die Frankfurter Bankgesellschaft, Privatbank der Sparkassen-Finanzgruppe, ernennt Thomas Heller mit Wirkung zum 1. März 2024 zum Chief Investment Officer (CIO). Der 57jährige Schweizer folgt auf Thilo Goodall-Rathert, der die Frankfurter Bankgesellschaft zum 31. Januar 2024 verlassen hat, um sich anderweitigen Aufgaben zu widmen.

Thomas Heller war zuletzt Chief Investment Officer und Mitglied der Geschäftsleitung der Belvédère Asset Management, eines der grössten unabhängigen Schweizer Vermögensverwalter. Zuvor war er langjährig in führenden Positionen bei der Schwyzer Kantonalbank, der LGT Group und der Julius Bär Asset Management tätig. Der studierte Volkswirt und eidg. diplomierte Finanzanalytiker und Vermögensverwalter begann seine Karriere als Senior Economist bei der Credit Suisse. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Konjunktur- und Finanzmarktanalyse ebenso wie in der Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden. Von relevanten Schweizer Print-, Online- und TV-Medien wird er häufig zum Geschehen an den Finanzmärkten befragt.

«Wir freuen uns sehr, in Thomas Heller einen erfahrenen Spezialisten für die strategische Steuerung und Weiterentwicklung unserer Vermögensverwaltungsstrategien gefunden zu haben», kommentiert Holger Mai, CEO der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe, die Neuverpflichtung. Die für den Markt und das Portfoliomanagement zuständigen Vorstandsmitglieder der Banken, Udo Kröger für die Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG und Fabrice Zwygart für die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, bestätigen: «Mit seiner hohen fachlichen Expertise und seinem verbindlichen Kommunikationsstil wird er entscheidend dazu beitragen, dass wir unser Leistungsversprechen ‹Stabilität für Ihr Vermögen› auch in Zukunft konsequent im Sinne unserer Kundinnen und Kunden verfolgen und unsere Entscheidungen dabei klar und transparent kommunizieren, wie es seit jeher unser Anspruch ist.» (Frankfurter Bankgesellschaft/mc/ps)

Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe