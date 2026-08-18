TWINT Direktlastschrift: Digitale Lösung für wiederkehrende Rechnungen ab 2027 verfügbar

Zürich – TWINT macht den nächsten grossen Sprung in der Digitalisierung des Schweizer Payments. Ab 2027 steht mit der TWINT Direktlastschrift eine moderne, digitale Lösung für Lastschriften bereit. Die grössten Banken der Schweiz unterstützen das neue Angebot. Für Nutzerinnen und Nutzer wird das Bezahlen wiederkehrender Rechnungen damit so komfortabel wie nie zuvor – direkt in ihrer TWINT App. Rechnungsteller sind mit der Lösung für das Ende des Lastschriftverfahrens LSV+ gerüstet.

Das Lastschriftverfahren LSV+ wird per 30. September 2028 eingestellt. Die TWINT Direktlastschrift wird als moderne, digitale Lösung für wiederkehrende Rechnungen bereits 2027 verfügbar sein – rechtzeitig vor Einstellung des Lastschriftverfahrens LSV+. Die neue Lösung kombiniert die bewährten Vorteile der mandatsbasierten Kontobelastung mit der digitalen Einfachheit, Transparenz und Kontrolle, die Nutzerinnen und Nutzer von TWINT gewohnt sind. Belastungen bleiben jederzeit nachvollziehbar und können direkt in der App kontrolliert und bearbeitet werden.

Die TWINT Direktlastschrift schliesst eine wichtige Lücke bei der Digitalisierung von Zahlungen in der Schweiz. Damit wird die Bearbeitung wiederkehrender Rechnungen künftig genauso einfach und nahtlos wie das Bezahlen mit TWINT an der Ladenkasse oder im Online-Shop. Bei Händlern, welche die Zahlung mit TWINT Direktlastschrift anbieten, können künftig alle Nutzenden unabhängig von ihrer TWINT App auf diese Weise bezahlen.

TWINT und die Schweizer Banken verbindet eine starke Erfolgsgeschichte. Diese Partnerschaft bildet auch die Grundlage für die TWINT Direktlastschrift. Banken und qualifizierte Zahlungsdienstleister können dem Handel die Anbindung an die Lösung ermöglichen und damit für eine breite Verfügbarkeit am Markt sorgen.

Was ändert sich für Nutzende?

Für die über 6 Millionen Nutzerinnen und Nutzer von TWINT wird das Bezahlen wiederkehrender Rechnungen ab 2027 deutlich einfacher: Belastungsermächtigungen für wiederkehrende Zahlungen – etwa für Krankenkassenprämien, Streaming-Abonnemente, Vereinsmitgliedschaften oder die Stromrechnung – lassen sich künftig direkt in der TWINT App erteilen, verwalten und einsehen. Ohne Papierformulare oder umständliche Prozesse behalten Nutzerinnen und Nutzer alle wiederkehrenden Zahlungen und Belastungsermächtigungen direkt in ihrer TWINT App im Blick – einfach, übersichtlich und sicher. Das funktioniert unabhängig davon, welche Version der TWINT App sie nutzen. Nutzenden steht bei erfolgten Belastungen innerhalb von 30 Tagen eine Widerspruchsmöglichkeit beim Herausgeber ihrer TWINT App zur Verfügung.

Was ändert sich für Händler?

Auch für Händler und Rechnungssteller bringt die TWINT Direktlastschrift spürbare Vorteile: Weil über 6 Millionen Privatkundinnen und Privatkunden TWINT bereits kennen und täglich nutzen, können wiederkehrende Zahlungen neu dort abgewickelt werden, wo die Kundschaft in der Schweiz ohnehin unterwegs ist. Dadurch werden weniger Rechnungen vergessen. Der Einzug wiederkehrender Zahlungen für die Kundschaft wird vereinfacht und der Aufwand für Mahnungen sowie manuelle Prozesse reduziert. Die Lösung positioniert sich damit als moderne, bankgestützte Lösung für Lastschriften und integriert wiederkehrende Zahlungen nahtlos in den digitalen Alltag. Unternehmen, die die eigene Roadmap für 2027 jetzt abstecken und die Planung für den Umstieg auf TWINT Direktlastschrift frühzeitig angehen, sind von Anfang an bereit, wenn die Lösung lanciert wird.

Markus Kilb, CEO von TWINT: «Mit der TWINT Direktlastschrift modernisieren wir das Lastschriftverfahren in der Schweiz und machen das Bezahlen von Rechnungen so einfach wie Twinten an der Ladenkasse oder im Online-Shop. Gemeinsam mit den Schweizer Banken schaffen wir damit eine Lösung, die für Millionen Menschen den Alltag spürbar vereinfacht, wie sie es von TWINT gewohnt sind.»

Die TWINT Direktlastschrift ist Teil einer ganzen Reihe von Neuerungen, mit denen TWINT das Bezahlen von Rechnungen für Nutzende und Händler in der Schweiz vereinfachen will. Ziel ist es, das Rechnungswesen in der Schweiz nachhaltig zu vereinfachen und zu digitalisieren. (TWINT/mc/ps)

Mehr Informationen zu TWINT Direktlastschrift