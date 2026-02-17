TWINT macht die Schweiz unabhängiger beim Bezahlen

Zürich – Die Schweiz twintete 2025 so viel wie nie zuvor: 901 Millionen Transaktionen und über 6 Millionen Nutzerinnen und Nutzer zeigen, wie fest TWINT im Alltag verankert ist. TWINT hat sich von einer reinen Bezahl-App zu einer digitalen Plattform entwickelt, die Innovationen für alle Lebensbereiche bietet. Damit stärkt TWINT die digitale Souveränität der Schweiz und schafft Unabhängigkeit von globalen Tech-Giganten.

Das Jahr 2025 war geprägt von wichtigen Meilensteinen, die den Nutzen von TWINT für Konsumentinnen und Konsumenten ebenso wie für Händler weiter ausgebaut haben:

Über 901 Millionen Transaktionen durch mehr als 6 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer

Exklusiver Vorverkauf von Konzerttickets mit Live Nation Schweiz: Mit TWINT Prio Tickets können sich User auch 2026 vor allen anderen Konzerttickets sichern, bevor der reguläre Verkauf startet.

Die TWINT Business Portal App bietet Händlern jederzeit und überall volle Kontrolle über Transaktionen und Umsatzentwicklungen.

Mit TWINT Express Checkout können Kundinnen und Kunden in Online-Shops besonders schnell und einfach bezahlen: Die Lieferadresse wird automatisch aus der TWINT App übermittelt, sodass kein manuelles Eingeben mehr nötig ist. Das spart Zeit und reduziert Fehler – für ein nahtloses Einkaufserlebnis.

Der TWINT Zahlungslink als flexible Alternative zu QR-Codes. Händler können Zahlungslinks einfach per E-Mail, WhatsApp oder Newsletter an die Kundschaft versenden, um die sichere Zahlung mit TWINT zu ermöglichen.

Diese Innovationen schaffen ein schnelleres, komfortableres Zahlungserlebnis für Nutzende der App und helfen Händlern, ihre Abläufe effizient und kostenbewusst zu gestalten.

TWINT treibt die Modernisierung bestehender Systeme weiter voran. Bereits heute hat TWINT den Alltag mit zahlreichen Funktionen spürbar vereinfacht – vom Ticketkauf bis zur Mobilität. Darauf aufbauend wird künftig auch das Bezahlen von Rechnungen so einfach wie an der Ladenkasse oder im Online-Shop. Mit TWINT Rechnung entsteht eine vollständig digitale Lösung für QR-Rechnungen, die Bürokratie durch Einfachheit ersetzt. Schluss mit Papierbergen: TWINT bietet einen nahtlosen, sicheren und digitalen Prozess direkt in der TWINT App. Und das ist erst der Anfang: Mit TWINT Direktlastschrift beginnt die Ablösung des traditionellen Lastschriftverfahrens durch eine moderne, effiziente und verlässliche Alternative für wiederkehrende Zahlungen.

Wie wichtig diese Innovationen sind, betont Markus Kilb, CEO von TWINT: «2025 war ein Jahr der Innovation und des Wachstums. Mit zahlreichen Funktionen haben wir den Alltag für die Menschen in der Schweiz erleichtert. Nachdem wir Zahlungen im stationären Handel und im E-Commerce vereinfacht haben, wollen wir das 2026 mit TWINT Rechnung und TWINT Direktlastschrift auch für papierlastige Prozesse wie Rechnungen tun. TWINT ist heute mehr als eine Bezahl-App – wir sind eine Plattform für den digitalen Alltag. Gerade in Zeiten internationaler Turbulenzen ist es umso wichtiger, dass die Zahlungsinfrastruktur der Schweiz unabhängig bleibt. TWINT bietet Nutzenden und Handel in der Schweiz damit auch ein Stück digitale Souveränität.»

Zur Stärkung der digitalen Souveränität gehört auch, dass Schweizer Zahlungsanbieter vollen Zugriff auf alle technischen Schnittstellen für das digitale Bezahlen erhalten sollen. TWINT begrüsst entsprechend, dass die WEKO im Rahmen einer Vorabklärung das Vorgehen von Apple rund um die Nutzung der NFC-Schnittstelle auf Apple-Geräten genauer prüft. TWINT setzt sich dafür ein, dass diese grundlegende Technologie allen Anbieterinnen und Anbietern offensteht und nicht durch exklusive Nutzung oder finanzielle und technische Hürden eingeschränkt wird. Nur ein fairer Zugang zu NFC sorgt dafür, dass Konsumentinnen und Konsumenten echte Wahlfreiheit haben und der digitale Zahlungsverkehr in der Schweiz innovativ und wettbewerbsfähig bleibt.

TWINT setzt den Einsatz für die digitale Souveränität der Schweiz konsequent fort: Mit Blick auf die kommenden Jahre baut das Unternehmen das Ökosystem weiter aus – mit noch einfacheren Zahlungsoptionen, innovativen Händlerlösungen und neuen Funktionen, die den Alltag vereinfachen. Das Ziel bleibt klar: Einfachheit, Sicherheit und ein nahtloses Nutzungserlebnis für alle. Damit stärkt TWINT langfristig die digitale Unabhängigkeit des Schweizer Zahlungsverkehrs und bleibt ein zentraler Treiber der digitalen Zukunft der Schweiz. (TWINT/mc/ps)