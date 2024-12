UBS gibt dem Vermögensverwaltungsgeschäft in USA neue Struktur

Zürich – Die Grossbank UBS baut laut Medienberichten ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in den USA um. Dabei will sie sich auch stärker auf vermögende, aber nicht «superreiche» Kunden fokussieren, wie das «Wall Street Journal» unter Berufung auf ein internes Schreiben der UBS berichtet.

Gemäss dem internen Memo solle das US-Vermögensverwaltungsgeschäft künftig in sechs Divisionen aufgeteilt werden, so die Wirtschaftszeitung. Vier der neuen Divisionen werden demnach regionale Zentren für Vermögensverwaltungskunden betreiben. Eine weitere Abteilung soll sich um internationale Kunden kümmern, während ein eigenes «Wealth Advice Center» Kundinnen und Kunden mit niedrigeren Vermögen vor allem über Callcenter, Online-Angebote und virtuelle Beratung betreuen soll.

Das UBS-Vermögensverwaltungsgeschäft in den USA wird von Rob Karofsky geleitet, der im Sommer 2024 mit Iqbal Khan zum Co-Leiter der globalen Vermögensverwaltungssparte ernannt wurde. UBS-Verantwortliche haben in der Vergangenheit mehrfach erklärt, dass die Grossbank in der US-Vermögensverwaltung wachsen will. (awp/mc/pg)