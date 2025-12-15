UBS: Mike Dargan tritt ab – mehr Macht für Beatriz Martin

Zürich – UBS-Group Chief Operations and Technology Officer Mike Dargan tritt Ende Dezember zurück, um eine neue Herausforderung ausserhalb von UBS anzunehmen. Die Funktion Group Technology wird künftig an Beatriz Martin berichten, die am 1. Januar 2026 ihre neue Position als Group Chief Operating Officer antritt.

Bis zur Ernennung eines dauerhaften Nachfolgers wird Chris Gelvin zusätzlich zu seiner derzeitigen Funktion als Chief Operating Officer, Group Technology, als Interim-Leiter Group Technology fungieren.

Die Aufnahme von Group Technology in das Portfolio des Group COO werde einen reibungslosen End-to-End-Betrieb unterstützen, Initiativen im Zusammenhang mit Technologie und künstlicher Intelligenz priorisieren und einen reibungslosen Abschluss des verbleibenden Technologieintegrationsprozesses gewährleisten, schreibt UBS in einer Mitteilung am Montagabend.

Mike Dargan wurde 2023 zum Group Chief Operations and Technology Officer ernannt. Zuvor war er Group Chief Digital and Information Officer (CDIO), nachdem er seit seinem Eintritt in UBS im Jahr 2016 die Funktion Group Technology geleitet hatte. Bevor er zu UBS kam, hatte er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Technologie, Unternehmensstrategie und Investment Banking bei Standard Chartered Bank, Merrill Lynch und Oliver Wyman inne. (mc/pg)