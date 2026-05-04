Flughafen Zürich verzeichnet auch im April mehr Flugbewegungen

Zürich – Der Flughafen Zürich hat im April 2026 trotz geopolitischer Spannungen mehr Flugbewegungen verzeichnet als im Vorjahr. Insgesamt wurden 23’307 Starts und Landungen gezählt, was einem Anstieg um 5,2 Prozent gegenüber April 2025 entspricht, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt.

Auch der Wert von vor der Coronakrise wurde auf Monatssicht erstmals in diesem Jahr übertroffen. In den ersten vier Monaten 2026 summierten sich die Flugbewegungen auf 78’643 und lagen damit 3,8 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert. Zum Niveau von 2019 fehlen damit aber noch 3,3 Prozent.

Die detaillierten Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat April werden am 13. Mai veröffentlicht. Im März waren die Passagierzahlen trotz der Kriegshandlungen im Iran um rund 5 Prozent gestiegen. Das Wachstum war dabei vor allem Europaflügen zu verdanken, während die Zahl der Interkontinentalflüge rückläufig war.

Die Zahlen zu den Flugbewegungen basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, die alle Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) erfasst. Dazu zählen neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge. Sie gelten als Indikator für die Verkehrsentwicklung, können jedoch aufgrund von Auslastung und Flugzeuggrösse von den Passagierzahlen abweichen. (awp/mc/ps)