UBS lagert QIS-Geschäft mit 1,5 Mrd Dollar an verwalteten Vermögen an Manteio Partners aus

Zürich – UBS Asset Management lagert die Verwaltung eines Teilgeschäfts aus. Das Management des «Quantitative Investment Strategies» (QIS)-Geschäfts wird an den Investment Manager Manteio Partners und seine Tochtergesellschaften übergeben.

Der Bereich QIS von UBS Asset Management verwaltet Vermögen in der Höhe von rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Vereinbarung sieht vor, dass das Management Team von QIS zu Manteio wechselt, wie die UBS am Freitag mitteilte.

Die Transaktion soll im vierten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Zudem sei sie noch von behördlichen Zusagen und weiteren Bedingungen abhängig.

Der Hedge Fund Manager Manteio Partners LLC wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Jersey in den USA. (awp/mc/pg)