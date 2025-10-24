UBS Vize-VRP Gähwiler beendet Karriere – Umbau der Geschäftsleitung

Zürich – Lukas Gähwiler beendet seine 45-jährige Karriere in der Finanzwelt. Der Vize-Verwaltungsratspräsident der UBS wird im April 2026 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Sein Nachfolger im Gremium soll Markus Ronner werden.

Gähwiler hatte über die Jahre verschiedene Führungspositionen bei der UBS inne, wie es in einer Mitteilung der Grossbank vom Freitag heisst. So war er von 2010 bis 2016 Mitglied der Konzernleitung der UBS Group und President und Verwaltungsratspräsident der UBS Switzerland.

Zudem sei er als letzter Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse von «entscheidender Bedeutung» bei der Übernahme und der erfolgreichen Integration der CS in die UBS gewesen. «Seine Expertise, seine Sozialkompetenz, seine Integrität sowie seine Arbeitsethik sind unerreicht. Er wird uns sehr fehlen, und ich wünsche ihm für die Zukunft nur das Allerbeste», wird Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher in der Mitteilung zitiert.

Als Nachfolger ist Markus Ronner vorgesehen, der aktuell Mitglied der Konzernleitung und Group Chief Compliance and Governance Officer ist. Von 2022 bis 2023 war er zudem Verwaltungsratspräsident von UBS Switzerland.

Umbau der Geschäftsleitung

Durch den Wechsel von Ronner in den Verwaltungsrat kommt es bei der UBS zu mehreren Veränderungen in der Geschäftsleitung. So wird Michelle Bereaux, bisher Group Chief Integration Officer, neu Group Head Compliance und Operational Risk Control, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Beatriz Martin wird zusätzlich zur Leitung der EMEA-Region noch Group Chief Operating Officer.

Zudem soll sich Group Chief Technology Officer Mike Dargan künftig auf die Bereiche Innovation und technologischen Wandel konzentrieren.

Auch bei der Zuständigkeit in den Bereichen Governance gibt es Anpassungen. So werden die Funktionen Governmental und Regulatory Affairs und Group Security, die bisher Teil von Group Compliance, Regulatory und Governance waren, an Finanzchef Todd Tuckner und Personalchefin Stefan Seiler übertragen. (awp/mc/pg)