UMAMI schliesst 4,3 Mio. CHF Series A ab und baut neue Farm in Zürich

Über UMAMI

UMAMI ist der führende Produzent von Premium-Microgreens und Kräutern in der Schweiz und setzt auf einen innovativen, ganzheitlichen Ansatz im Indoor-Farming. In modernsten Biosphären wird das ganze Jahr über lokal und nachhaltig produziert. Mit der Mission, ein besseres Lebens- mittelsystem zu schaffen, engagiert sich UMAMI dafür, gesündere, geschmackvollere und umwelt- freundlichere Lebensmittel herzustellen. UMAMI Microgreens sind in der gesamten Schweiz in mehr als 450 Filialen von Coop und Migros erhältlich, wodurch sie einem breiten Publikum im Einzelhandel zugänglich gemacht werden. Darüber hinaus versorgt UMAMI täglich über 400 Gastronomiebetriebe mit einer vielfältigen Auswahl an Microgreens und aromatischen Kräutern, die in der Küche für frische, geschmackliche und dekorative Akzente sorgen.