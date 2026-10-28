Uni Liechtenstein: Liechtensteinisches Bankrechtsforum

Vaduz – Das Liechtensteinische Bankrechtsforum bietet eine Plattform für den Austausch zu aktuellen bankrechtlichen Fragen und stärkt den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis am Finanzplatz Liechtenstein. Angesprochen sind alle interessierten Stakeholder, die sich über neue bankrechtliche Entwicklungen informieren möchten.

Ganz im Zeichen aktueller Entwicklungen steht auch die diesjährige Ausgabe der Veranstaltung. Sie behandelt im ersten Block die aktuelle Praxis der FMA Liechtenstein und die neuesten Entwicklungen zur Geldwäschereiprävention rund um die Einrichtung der europäischen Anti-Money Laundering Authority (AMLA).

Im zweiten Block werden die Neuordnung des liechtensteinischen Pfandbriefrechts sowie die Verwahrung von Finanzinstrumenten in Liechtenstein beleuchtet. Den Abschluss markiert ein Blick auf neue Entwicklungen im Bankvertragsrecht in Liechtenstein und den Nachbarländern.

Zielgruppe

Führungskräfte und Mitarbeiter von Banken und Finanzdienstleistern, Mitarbeiterinnen der Finanzmarktaufsicht, Rechtsanwälte, Richterinnen, Rechtswissenschaftler sowie weitere am Bank- und Finanzmarktrecht interessierte Personen. (Uni Liechtenstein/mc/hfu)

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