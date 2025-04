UNOMR erhält 150’000 Franken von Venture Kick

Zürich – Das ETH-Techbio-Spin-off UNOMR entwickelt eine neuartige Technologie zur Einzelmolekül-Proteinanalyse, um die Grenzen bestehender Proteomik-Werkzeuge zu überwinden. Mit der Unterstützung von Venture Kick kommt das Unternehmen seinem Ziel näher, die hochauflösende Analyse von Proteinmodifikationen in der medizinischen Diagnostik, pharmazeutischen Forschung und Lebensmittelwissenschaft breit zugänglich zu machen.

Trotz des wachsenden Bedarfs an Präzisionsmedizin und gezielten Therapien stossen bestehende Proteomik-Methoden an ihre Grenzen, insbesondere beim zuverlässigen Nachweis und der Charakterisierung einzelner Proteinveränderungen. Diese Einschränkungen bremsen Fortschritte bei der Medikamentenentwicklung, in der Diagnostik sowie bei neuen Therapien – gerade bei Krankheiten, bei denen frühzeitiges Eingreifen entscheidend ist.

UNOMR begegnet diesem Problem mit einem patentierten seriellen Nanoporen-Sensor, der Proteinmodifikationen auf Einzelmolekül-Ebene erfassen kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren ermöglicht die Interface-Nanopore-Technologie (iNP) direkte Einblicke in Proteinstrukturen – etwa bei Glykosylierungen – und kommt mit kleinen Probenvolumina, niedrigen Proteinkonzentrationen und einfacher Probenaufbereitung aus. So lassen sich bislang unbekannte Proteineigenschaften frühzeitig und präzise identifizieren – eine Grundlage für personalisierte Therapien, frühere Diagnosen und schnellere biopharmazeutische Entwicklungen.

Der weltweite Markt für Proteincharakterisierung ist 21 Milliarden US-Dollar schwer und wächst jährlich um 16 Prozent. Über drei Viertel der Anwendungen entfallen auf die Bereiche Biowissenschaften, Forschung und Entwicklung, klinische Diagnostik sowie Lebensmittel und Getränke. UNOMR arbeitet mit Kunden in all diesen Bereichen zusammen und fördert sowohl medizinische Lebensmittelinnovationen als auch die Entwicklung effektiver Therapien gegen glykosylierungsbedingte Erkrankungen, darunter bestimmte Epitheltumoren. Mit seiner zukunftsweisenden Technologie, die als Grundlagentechnologie der nächsten Proteomik-Generation gilt, strebt das Startup einen Marktanteil von bis zu 50 Prozent an.

Das ETH-Spin-off plant, die CHF 150’000 aus dem Venture-Kick-Programm insbesondere in den Teamausbau zu investieren, um die Geschäftsentwicklung zu beschleunigen und die Technologie innerhalb der nächsten zwei Jahre für erste Kundentests bereitzustellen.

Das Team vereint umfassende Erfahrung in den Bereichen Nanoporen-Sensorik, Deep Tech und Unternehmensaufbau. Die Mitgründer Dr. Til Schlotter (CEO) und Dr. Julian Hengsteler (CTO) entwickelten die Kerntechnologie während ihrer Promotionen an der ETH Zürich. Dr. Julia Wagner, beratende COO, bringt Expertise aus Mathematik, Risikokapital und operativer Strategie ein, um das Unternehmenswachstum gezielt voranzutreiben.

„Mit der Mehrheit der erfolgreichsten Schweizer Deep-Tech-Startups in seinem Portfolio bietet Venture Kick eine einzigartige Plattform – in der Schweiz und darüber hinaus –, die uns dabei unterstützt, unsere Geschäftsentwicklung zu fokussieren und den Zugang zu Investoren, Kunden und erfahrenen Gründerinnen und Gründern zu eröffnen. Wir freuen uns sehr, dass UNOMR nun Teil dieses Netzwerks ist,“ sagt CEO Til Schlotter. (Venture Kick/mc/hfu)

UNOMR