Berlin – Unzer, ein führendes europäisches Zahlungsunternehmen, und die Investmentgesellschaft i80 Group haben sich auf eine Forderungsfinanzierung in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro geeinigt, um das weitere Wachstum des „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Geschäfts (BNPL) von Unzer zu unterstützen. Die Fazilität dient der Finanzierung der Rechnungs- und Ratenzahlungslösungen von Unzer, um der wachsenden Nachfrage von Händlern und Kunden gerecht zu werden.

Die Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Unzer eine starke Nachfrage nach seinen BNPL-Diensten verzeichnet. Die Zahl der Händler, die diese Dienste aktiv nutzen, ist laut Unzer im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 50 % gestiegen.

Rechnungszahlungen erfreuen sich in Deutschland weiterhin besonderer Beliebtheit. Nach Angaben des EHI Retail Institute war der Kauf auf Rechnung im Jahr 2025 die zweitgrösste Online-Zahlungsmethode des Landes und machte mehr als 25 % des Online-Umsatzes aus. Für Händler erleichtert das Angebot der von Kunden bevorzugten Zahlungsweise den Kaufabschluss und kann zur Umsatzsteigerung beitragen.

„Unser BNPL-Geschäft ist in diesem Jahr stark gewachsen, und diese Dynamik wollen wir beibehalten“, sagt Dr. Götz Möller, CFO von Unzer. „Wachstum bedeutet aber auch, dass man die richtige Finanzierung im Rücken haben muss. Deshalb freuen wir uns sehr, i80 als starken Finanzierungspartner an Bord zu haben. Dank der umfangreichen Erfahrung in diesem Bereich sowie der hervorragenden Zusammenarbeit können wir unsere BNPL-Lösungen noch mehr Händlern zugänglich machen.“

„Unzer hat ein skaliertes BNPL-Geschäft mit engen Händlerbeziehungen in der gesamten DACH-Region und einem disziplinierten, datengestützten Ansatz bei der Kreditvergabe aufgebaut“, sagt Jomart Tleujan, Investment Director bei der i80 Group. „Wir haben eng mit dem Unzer-Team zusammengearbeitet, um eine massgeschneiderte Finanzierungsfazilität zu entwickeln, die nachhaltig mit den BNPL-Volumina des Unternehmens mitwächst. Die Transaktion spiegelt den Fokus der i80 Group wider, etablierten Plattform-Kreditgebern flexible, privat strukturierte, vermögensbasierte Finanzierungen bereitzustellen, und wir freuen uns darauf, Unzer in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.“

Hogan Lovells Cadwalader fungierte als Transaktionsberater für die Vereinbarungen, Alvarez & Marsal fungierte als Berater von Unzer. Credibur wurde als Berechnungs- und Prüfstelle sowie als Backup-Servicer beauftragt. Circumference fungiert als Cash-Manager und Corporate-Services-Anbieter für die zugrunde liegende Zweckgesellschaft. (Unzer/mc/hfu)