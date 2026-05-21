Unzer eröffnet neues Büro in Hamburg und baut Unified-Commerce-Geschäft weiter aus

Hamburg – Unzer, ein europäischer Anbieter von Zahlungs- und Softwarelösungen für den Handel, hat sein neues Büro in Hamburg eröffnet. Der neue Standort am Georgsplatz ersetzt das bisherige Büro in der Frankenstrasse und stärkt zugleich das wachsende Unified-Commerce-Geschäft des Unternehmens.

Hamburg ist seit vielen Jahren ein wichtiger Standort für Unzer. Ursprünglich lag hier vor allem das Terminalgeschäft des Unternehmens. Heute arbeitet ein Grossteil der rund 100 Mitarbeitenden an Lösungen für Unified Commerce – also an der Verbindung von Zahlungsabwicklung und Software in einer gemeinsamen Plattform. Damit unterstützt Unzer Händler dabei, Online- und stationären Handel einfacher zu steuern und ihr Geschäft weiter auszubauen.

Für Unzer ist Unified Commerce ein strategisches Wachstumsfeld. Entsprechend dynamisch entwickelte sich der Bereich zuletzt: 2025 wuchs die Softwaresparte um 35 %, das kombinierte Angebot aus Software- und Zahlungslösungen legte sogar um über 100 Prozent zu.

Im Mittelpunkt steht dabei die Verbindung von Zahlungsabwicklung, Software und weiteren Services in einer integrierten Plattform. Händler erhalten so Lösungen aus einer Hand – von Online- und Vor-Ort-Zahlungen bis hin zu branchenspezifischer Software und weiteren Services entlang des Zahlungsprozesses.

Dieses Ökosystem erweitert Unzer inzwischen auch um eigene Finanzdienstleistungen. Im März 2026 führte das Unternehmen Unzer Financial Services ein – ein Angebot aus Geschäftskonto und Firmenkreditkarte, das vollständig mit den Online- und stationären Zahlungslösungen von Unzer verbunden ist. Händler können damit ihre Zahlungsströme und Finanzprozesse zentral steuern. Einnahmen aus Kartenzahlungen stehen unmittelbar auf dem Geschäftskonto zur Verfügung und können direkt für laufende Betriebskosten oder den Wareneinkauf genutzt werden. Damit entwickelt sich Unzer zunehmend zu einem ganzheitlichen Finanzpartner für den Handel.

Robert Bueninck, CEO von Unzer, sagt: „Viele wachsende Händler stossen irgendwann an eine Grenze: Kleine Lösungen reichen nicht mehr aus, gleichzeitig sind grosse Enterprise-Plattformen oft zu komplex und zu teuer. Genau für diese Unternehmen bauen wir Unzer. Wir verbinden Zahlungen, Software und Finanzlösungen in einer Plattform, die mit den Anforderungen des Handels mitwächst und operative Komplexität reduziert.“ (Unzer/mc/ps)