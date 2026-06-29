Urs Lüthy als CEO von Zurich Schweiz bestätigt

Zürich – Urs Lüthy, aktuell Chief Executive Officer (CEO a.i.), ist im Amt bestätigt worden und wird per 1. Juli 2026 zum neuen CEO von Zurich Schweiz ernannt.

Lüthy verfügt über umfassende Führungserfahrung, fundierte Kenntnisse des schweizerischen Versicherungsmarktes sowie des Geschäftes von Zurich Schweiz. Seine Karriere bei Zurich startete Lüthy 2002 als Head of Property for International Programs. Danach übernahm er diverse Führungsfunktionen bei Commercial Insurance, im Underwriting und im Vertrieb. 2022 erfolgte die Ernennung zum Head of Commercial Insurance Switzerland und zum Mitglied der Geschäftsleitung von Zurich Schweiz. Lüthy hat einen Master of Business Administration der Vlerick Business School/Universität St. Gallen.

Jörg Bertogg, derzeit Chief Operating Officer für das weltweite Commercial-Insurance-Geschäft, kehrt in die Business Unit Schweiz zurück und übernimmt die Nachfolge von Lüthy als Leiter von Commercial Insurance Schweiz. Zusammen mit Lüthy wird er die weitere Transformation der Schweizer Einheit vorantreiben, mit Fokus auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. (Zurich/mc/ps)