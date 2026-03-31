Valartis mit weniger Geschäftsertrag und Gewinn

Baar – Die Finanzgruppe Valartis hat im vergangenen Jahr weniger eingenommen und verdient. Der Geschäftsertrag fiel auf 15,5 Millionen Franken von 18,2 Millionen Franken im Vorjahr, wie die Finanzgruppe am Dienstag in einem Communiqué mitteilte.

Bei den Einnahmen gab es Rückgänge bei den Managementservices und beim Beitrag der assoziierten Unternehmen. Dafür konnte das Unternehmen beim Investment Property zulegen. Der Reingewinn sank auf 7,4 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte Valartis noch 8,1 Millionen Franken verdient. (awp/mc/ps)

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