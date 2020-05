Vaudoise Versicherungen: Amtsübergabe in der Unternehmensleitung

Lausanne – Philippe Hebeisen, seit 2009 an der Spitze der Vaudoise Versicherungen, hat sein Amt an Jean-Daniel Laffely übergeben, der seine Funktion offiziell nach den Generalversammlungen am 11. Mai 2020 angetreten hat.

Die Amtsübergabe fand am 12. Mai 2020 im Rahmen einer feierlichen Zeremonie statt, die per Video an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vaudoise übertragen wird. Trotz der aktuell ausserordentlichen Umstände möchten Philippe Hebeisen, scheidender CEO und neuer Verwaltungsrat, und Jean-Daniel Laffely, neuer Generaldirektor und CEO, einige persönliche Worte an die Mitarbeitenden der Gruppe richten.

Philippe Hebeisen

Philippe Hebeisen hat Rechtswissenschaften an der Universität Lausanne studiert. Nach ersten Berufserfahrungen bei der Schweizerischen Zentrale für Handelsförderung in Zürich übernimmt er 1986 die Funktion des Generalsekretärs der Genfer Versicherung in Genf, wo er später Direktor des Departements Privatkunden wird. 1999 tritt er in die Direktion der Vaudoise ein und wird mit der Schaffung des Departements Unternehmen beauftragt, bevor er 2004 die Leitung des Departements Marketing & Vertriebsnetze übernimmt. Im Jahr 2009 wird er zum Generaldirektor und CEO ernannt. 2020 wird er in den Verwaltungsrat gewählt.

Jean-Daniel Laffely

Jean-Daniel Laffely hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Lausanne (HEC). 2006 stösst er als Chief Risk Officer (CRO) zur Gruppe Vaudoise Versicherungen. Gleichzeitig verantwortet er 2008 das Departement Vertrieb, bevor er 2009 die Verantwortung für das Departement Finanzen und Anlagen übernimmt. 2012 wird er zum stellvertretenden Generaldirektor ernannt und führte den Sektor Finanzen, das 2017 zum Departement Finanzen & strategische Projekte wird. Darüber hinaus ist er seit 2017 Verwaltungsratspräsident der Berninvest AG und der Vaudoise Investment Solutions AG sowie Verwaltungsrat der Vaudoise Asset Management AG in Bern. (Vaudoise/mc/ps)

Vaudoise

Firmeninformationen bei monetas

Aktienkurs bei Google