Luzern – Rund zwei Drittel der Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz investieren nach eigener Aussage zumindest teilweise nachhaltig. Zugleich geben 56 Prozent der Befragten an, nicht zu verstehen, wie Banken nachhaltige Anlagen definieren. Das zeigt eine Studie der Hochschule Luzern in Zusammenarbeit mit PostFinance.

Nachhaltig zu investieren wird für Anlegerinnen und Anleger immer wichtiger. In einer Studie der Hochschule Luzern und von PostFinance zum Anlageverhalten der Schweizer Bevölkerung geben 65 Prozent der befragten Anlegerinnen und Anleger an, zumindest Teile ihres Wertschriften-Vermögens nachhaltig zu investieren. Das entspricht einem Plus von 28 Prozentpunkten im Vergleich zur Befragung im Jahr 2024. Gleichzeitig sind nur 18 Prozent der Meinung, die Nachhaltigkeitsdefinitionen der Banken gut zu verstehen. Selbst unter Personen, die nach eigenen Angaben nachhaltig investieren, liegt dieser Anteil lediglich bei 31 Prozent. Auch das ESG-Konzept, das die Nachhaltigkeitsdimensionen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung umfasst, und der Referenzrahmen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) sind im Zusammenhang mit nachhaltigen Anlagen wenig bekannt.

Anlegende haben klare Vorstellung, was «Nachhaltigkeit» bedeutet

Trotzdem zeigt sich beim Grossteil der Befragten eine klare Erwartungshaltung, was nachhaltige Geldanlagen und das Investieren in nachhaltige Unternehmen für sie bedeuten: Vier von fünf Befragten erwarten beim Thema Nachhaltigkeit unter anderem, dass Unternehmen Umwelt oder Gesellschaft messbar positiv beeinflussen. Hier zeigt sich eine Diskrepanz zu einigen Anlagelösungen, die sich vorrangig darauf konzentrieren, finanzielle Risiken im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsthemen zu reduzieren. «Banken sollten diese unterschiedlichen Ansätze daher verständlich erklären», sagt Studienautor Andreas Dietrich.

ESG-Präferenzen verändern Wertschriften-Portfolios

41 Prozent aller Anlegerinnen und Anleger äussern in der Studie eine sogenannte ESG-Präferenz, also ein Interesse an nachhaltigen Anlagen. Bei dieser Gruppe zeigt sich im Vergleich zur Erhebung 2024: Der Anteil derjenigen, die nach eigener Einschätzung zumindest teilweise nachhaltig investieren, stieg von 51 Prozent auf 77 Prozent. Dies könnte unter anderem damit zusammenhängen, dass Finanzdienstleister die ESG-Präferenzen in der portfoliobezogenen Anlageberatung und Vermögensverwaltung erheben müssen – seit 2024 bei neuen und seit 2025 bei bestehenden Kundenbeziehungen.

Hohe Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Anlagen

In der Studie wurden die Befragten zudem aufgefordert, zwischen konventionellen, ESG-konformen und nachhaltigen Anlagen mit unterschiedlichen Kosten und Renditeerwartungen auszuwählen Dabei zeigt sich eine hohe Bereitschaft der Teilnehmenden, für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten auf Rendite zu verzichten oder höhere Kosten zu tragen. Wenn ein konventionelles Anlageprodukt beispielsweise Kosten von 0,3 Prozent des angelegten Vermögens ausweist, wird ein ansonsten vergleichbares Produkt, welches zusätzlich nachhaltigkeitsbedingte Finanzrisiken berücksichtigt, selbst dann gewählt, wenn es bis zu 1 Prozent kostet. Bei einem Produkt, das eine messbare positive Wirkung auf Umwelt oder Gesellschaft anstrebt, liegt diese Schwelle mit rund 1,2 Prozent sogar noch etwas höher. Ein ähnlicher Zusammenhang zeigt sich bei der Rendite. Die befragten Personen nehmen für nachhaltige Anlagen eine um bis zu 1,3 Prozentpunkte tiefere erwartete Rendite in Kauf. Erst bei einer grösseren Renditedifferenz wird das konventionelle Produkt im Durchschnitt häufiger gewählt.

Mythos über schlechte Profitabilität nachhaltiger Anlagen ist verbreitet

36 Prozent der Befragten erwarten bei nachhaltigen Anlagen höhere Kosten, 43 Prozent eine tiefere Rendite. Dies erklärt teilweise auch die hohe Zahlungsbereitschaft bei nachhaltigen Anlagen. Laut Studienautor Andreas Dietrich zeugen die Annahmen der befragten Personen von einem Mythos, der sich zum Thema hartnäckig hält. Denn: «Die wissenschaftliche Forschung zeigt, dass nachhaltige Anlagen nicht systematisch renditeschwächer sind als konventionelle Anlagen.»

Ivo Mugglin-Mooser, Head of Sustainable Investing & Financing bei PostFinance, ist erfreut über die umfassenden Erkenntnisse aus der Studie: «Die Studie zeigt, dass viele Anlegerinnen und Anleger nachhaltige Geldanlagen attraktiv finden. Gleichzeitig stellen sie hohe Erwartungen an deren Wirkung und haben zusätzlichen Informationsbedarf. Diese Erkenntnisse helfen uns, unsere Kundeninformation und – beratung noch gezielter auf die Bedürfnisse der Anlegerinnen und Anleger auszurichten.» (HSLU/mc/pg)