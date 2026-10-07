Webinar: Nachhaltig Schwyz – Ein KMU-Programm, das sich auszahlt

Webinar – Für KMU in der Schweiz stellt Nachhaltigkeit aktuell eine der grössten Herausforderungen dar. Sie wird zunehmend als kritischer Erfolgsfaktor erkannt. Doch wo anfangen?

Die aktuelle Studie «Nachhaltig Schwyz» der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW und von Schwyz Next zeigt: Mehr als 80 % der befragten Schwyzer KMU verstehen Nachhaltigkeit gut oder sehr gut. Gleichzeitig ist sie erst bei rund einem Drittel strategisch im Unternehmen verankert.

Hier setzt das gleichnamige Programm «Nachhaltig Schwyz» an. Schwyz Next und die FHNW unterstützen Schwyzer KMU dabei, konkrete und wirtschaftlich sinnvolle Massnahmen zu entwickeln und Nachhaltigkeit im eigenen Geschäftsmodell zu integrieren. Es geht nicht um Grossprojekte, sondern um realistische und zum Betrieb passende Schritte.

In diesem Webinar stellen wir das Programm vor. Erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen davon profitieren kann. Denn auch das zeigt die Studie: Nachhaltigkeit wird in den nächsten Jahren klar an Bedeutung gewinnen. Die Mehrheit der befragten KMU ist sich dessen bewusst.

Das Programm «Nachhaltig Schwyz» startet im Januar 2027 und richtet sich an Schwyzer Unternehmen, die Nachhaltigkeit pragmatisch angehen und einen konkreten Nutzen daraus ziehen möchten.

Inhalte

Einführung: Die wichtigsten Erkenntnisse aus der aktuellen Studie für Schwyzer KMU im Überblick.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der aktuellen Studie für Schwyzer KMU im Überblick. Praxisbeispiele: Mc Paperland und das Wellness Hotel Stoos haben an der Studie teilgenommen und zeigen, wie sie Nachhaltigkeit heute bereits umsetzen.

Mc Paperland und das Wellness Hotel Stoos haben an der Studie teilgenommen und zeigen, wie sie Nachhaltigkeit heute bereits umsetzen. «Nachhaltig Schwyz» : Sie erfahren, wie das Programm aufgebaut ist und wie Sie durch Workshops, Webinare und individuelles Coaching Unterstützung erhalten.

: Sie erfahren, wie das Programm aufgebaut ist und wie Sie durch Workshops, Webinare und individuelles Coaching Unterstützung erhalten. Programmwettbewerb: Wie Sie teilnehmen können und was der Wettbewerb dem eigene Unternehmen bringt.

Wie Sie teilnehmen können und was der Wettbewerb dem eigene Unternehmen bringt. Fragen & Antworten

Zielpublikum

Unternehmerinnen, Geschäftsleitungen, Verantwortliche für Nachhaltigkeit, Startups aus dem Kanton Schwyz.

Referenten

Vivian Kalt, Direktor, Wellness Hotel Stoos

Andreas Kümin, Inhaber, Mc Paperland

Marcel Neuhaus, Senior-Projektleiter, Schwyz Next

Neue Regionalpolitik NRP

Das Projekt «Nachhaltig Schwyz» wird unterstützt durch die Neue Regionalpolitik (NRP) des Bundes und der Kantone.

Kosten

Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos.

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