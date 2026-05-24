Archax und GenTwo schliessen Partnerschaft für tokenisierte Anlageprodukte

Zürich – Archax, die in Großbritannien regulierte Börse für digitale Vermögenswerte, Broker, Verwahrstelle und Anbieter von Tokenisierungsinfrastruktur, und GenTwo, das Schweizer Fintech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Emission von Anlageprodukten spezialisiert hat, gaben eine strategische Partnerschaft bekannt, um gemeinsam tokenisierte Anlageprodukte auf den Markt zu bringen. Durch die Partnerschaft wird Archax zum bevorzugten Tokenisierungs-Partner für die Plattform für aktiv verwaltete Zertifikate (AMC) und strukturierte Produkte von GenTwo.

Im Rahmen dieser Vereinbarung können die Kunden von GenTwo tokenisierte AMCs und strukturierte Produkte direkt auf der Blockchain emittieren und dabei die regulierte Tokenisierungsinfrastruktur von Archax über wichtige Blockchain-Netzwerke wie Ethereum, Hedera, Solana, Stellar und Canton hinweg nutzen. Die Multi-Chain-Tokenisierungs-Engine von Archax ermöglicht das vollständige Lebenszyklusmanagement tokenisierter Instrumente – von der Prägung und Vernichtung über Kapitalmassnahmen bis hin zu Whitelisting und KYC-Compliance-Kontrollen – in einer sicheren, regulierten Umgebung.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, der wachsenden Nachfrage von kryptoaffinen Anlegern und Institutionen gerecht zu werden, die Zugang zu traditionellen Anlagestrategien in tokenisierter Form suchen. Durch die Kombination der Emissionsinfrastruktur, der Einrichtung von Zweckgesellschaften (SPV) und der rechtlichen Rahmenbedingungen von GenTwo mit den Tokenisierungs- und Verwahrungsfähigkeiten von Archax schaffen die beiden Unternehmen eine End-to-End-Lösung für Finanzintermediäre, die eine Brücke zwischen der Welt der digitalen Vermögenswerte und der traditionellen Finanzwelt schlagen möchten.

Neben der Tokenisierung wird Archax weiterhin als Zahlstelle für Wertpapiere fungieren, die über die Plattform von GenTwo ausgegeben werden. Damit wird die bestehende Zusammenarbeit gestärkt und das Leistungsspektrum für das weltweite Netzwerk von Finanzintermediären von GenTwo erweitert.

Graham Rodford, CEO und Mitbegründer von Archax, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit GenTwo, um sichere und regulierte Verwahrungs- und Tokenisierungsdienste für deren innovative Anlageprodukte anzubieten. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, die Lücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und dem Ökosystem der digitalen Vermögenswerte zu schliessen und Lösungen auf institutionellem Niveau anzubieten, die den höchsten regulatorischen Standards entsprechen.“

Florian Marty, Geschäftsführer von GenTwo Digital, fügte hinzu: „Die Tokenisierung ist der logische nächste Schritt für das AMC-Modell – die native Integration in die Blockchain. Ganz gleich, ob es sich bei den Kunden um krypto-native Plattformen handelt, die ihr Angebot mit Anlagestrategien für traditionelle, in Token verpackte Vermögenswerte diversifizieren möchten, oder um traditionelle Intermediäre, die eine grössere Reichweite für ihre Anlagestrategien anstreben – mit Archax als unserem bevorzugten Tokenisierungspartner können wir nun eine umfassende, regulierte Lösung anbieten. Ich freue mich sehr darauf, diese Partnerschaft gemeinsam mit unseren Kunden auszubauen.“

Die Partnerschaft wurde auf der Asset Rush 2026 in Zürich bekannt gegeben, wo beide Unternehmen ihr gemeinsames Angebot Finanzintermediären und institutionellen Kunden vorstellten. www.assetrush.com. (GenTwo/mc/hfu)