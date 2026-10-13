VP Bank platziert Senior Non-Preferred Anleihe erfolgreich am Kapitalmarkt

Vaduz – Die VP Bank AG hat erfolgreich eine neue Senior Non-Preferred Anleihe über CHF 130 Millionen mit einer Laufzeit von sieben Jahren am Kapitalmarkt platziert. Die Emission stiess bei Investoren auf starke Nachfrage.

Das Emissionsvolumen von CHF 130 Millionen wurde innert kurzer Zeit bei einer breit diversifizierten Investorenbasis platziert. Die Anleihe wird zu 1.85 Prozent verzinst (Rendite von 1.8025 Prozent) und wurde von Moody’s mit einem Anleiherating von A3 bewertet.

«Die sehr positive Resonanz der Investoren bestätigt das Vertrauen in die strategische Ausrichtung, die solide Kapitalisierung und die finanzielle Stärke der VP Bank», sagt Roland Kläy, Chief Financial Officer der VP Bank Gruppe. «Das erfolgreiche Ergebnis der Transaktion ermöglicht uns, unsere Refinanzierungsbasis weiter zu diversifizieren.»

Mit der Emission stärkt die VP Bank ihre langfristige Refinanzierungsstruktur. Die Transaktion unterstützt zudem die Erfüllung der regulatorischen MREL-Anforderungen. (VP Bank/mc/ps)