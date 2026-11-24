Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Wachstum 2026 dürfte so hoch sein wie seit vier Jahren nicht mehr.

Der ifo-Geschäftsklimaindex steigt im November von 90.1 auf 90.6 und damit auf den höchsten Stand seit drei Jahren.

Das Wehklagen über den vermeintlich schlechten Zustand der deutschen Wirtschaft geht mittlerweile an der Realität vorbei. In vielen Branchen herrscht wieder Aufbruchstimmung.

Dabei spielt der globale Boom von künstlicher Intelligenz (KI) eine entscheidende Rolle. Viele Unternehmen liefern hierfür elektronische Komponenten und technisches Zubehör. Zum Beispiel ist Deutschland im Bereich optischer Instrumente, die für die Produktion von Halbleitern erforderlich sind, eine der führenden Nationen. In diesem Bereich sind die Auftragseingänge seit Jahresbeginn um knapp 60 % gestiegen.

Es muss deshalb nicht weiter verwundern, dass die vom ifo-Institut befragten Unternehmen im November ihre aktuelle Situation besser einschätzen als noch im Oktober. Auch der Ausblick auf den weiteren Geschäftsverlauf verbesserte sich laut der ifo-Umfrage.

Die deutsche Wirtschaft wird im Jahr 2026 auf das stärkste Wachstum seit vier Jahren blicken können. Der ifo-Geschäftsklimaindex signalisiert nun, dass es sich dabei keineswegs um einen Ausreisser handelt. Der Aufschwung wird sich im kommenden Jahr fortsetzen. Dabei werden nicht nur die von der Bundesregierung lancierten Programme für Infrastruktur und Rüstung eine Rolle spielen, sondern auch eine zunehmende Auslandsnachfrage.