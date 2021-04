VP Fund Solutions: Nachhaltiges Wachstum und Auszeichnungen zum Weltfondstag

Vaduz – Beflügelt von einer stetigen Nachfrage, hat sich die Fondsindustrie in den letzten Jahrzehnten zu einem professionellen, innovativen und leistungsstarken Industriezweig entwickelt. Die Fondsbranche hat die Coronakrise gut bewältigt und verfügt über hochregulierte Vehikel mit bewährten Prozessen, die den Anlegern Vertrauen geben. Sie tragen dazu bei, die Interessen der Anleger – wie die Einhaltung von Anlagerichtlinien, Anlagebeschränkungen oder Risikobegrenzungen – jederzeit zu schützen.

VP Fund Solutions – erfolgreich seit über 20 Jahren

Mit VP Fund Solutions verfügt die VP Bank Gruppe über ein internationales Fondskompetenzzentrum mit über 20-jähriger Erfahrung. Die Standorte in Luxemburg und Liechtenstein arbeiten eng und grenzüberschreitend zusammen.

Trotz der Coronakrise und erhöhter Volatilität an den Finanzmärkten konnte der Wachstumskurs auch im Jahr 2020 weiter fortgesetzt werden. Mit Effizienzsteigerungen und Zentralisierungen erreichte VP Fund Solutions eine signifikante Steigerung des verwalteten Vermögens. Die hierfür erforderlichen Sachinvestitionen und personellen Erweiterungen führten innerhalb der letzten 5 Jahre an beiden Standorten zu einer Verdoppelung der verwalteten Gelder sowie der Kundenanzahl. Besonders erfolgreich war VP Fund Solutions dabei erneut im Segment der Alternativen Investments, und hier insbesondere im Bereich Venture Capital.

Verstärkte Digitalisierungsmassnahmen ermöglichten zusätzliche Prozess- und Qualitätssteigerungen, die sich gerade in Zeiten der Coronakrise besonders bewährt haben.

Ein Beweis des hohen Qualitätsanspruchs ist die Tatsache, dass sich 2021 erneut Fondsprodukte der VP Fund Solutions Plattform bei der Verleihung der internationalen Lipper Fund Awards erfolgreich behaupten konnten.

Strategische Neuausrichtung

Mit der Strategie 2026 hat die VP Bank Gruppe eine strategische Neuausrichtung als International Open Wealth Management Service Provider vorgenommen. Das Fondsgeschäft wurde in diesem Kontext als strategisch relevante Säule innerhalb des neu geschaffenen Bereichs Client Solutions unter Führung von Thomas von Hohenhau definiert. Den Kunden steht eine modulare und offene Investment- und Strukturierungsplattform zur Verfügung. Dabei steht der systematische Zugang zur Anlageklasse Private Markets und zu entsprechenden Strukturierungslösungen im Vordergrund.

Thomas von Hohenhau, Head of Client Solutions und Mitglied der Geschäftsleitung der VP Bank Gruppe, sieht am Weltfondstag 2021 die anhaltende Konsolidierung in der Management Company Branche als eine Chance für profitables Wachstum: «Mit unseren Private Market Lösungen sowie dem Aufbau einer offenen Investment- und Strukturierungsplattform werden wir konsequent die Chancen ergreifen, die sich uns am Markt bieten, und neue Geschäftsopportunitäten erschliessen. VP Fund Solutions nimmt dabei eine aktive Rolle ein.»

Auch Ralf Konrad, CEO der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG und Head Fund Client- & Investment Services der VP Bank Gruppe, blickt optimistisch in die Zukunft: «Wir sehen einen klaren Trend zu Private Market Investments. Mit unserem Dienstleistungsangebot trägt Client Solutions massgeblich dazu bei, die Attraktivität der VP Bank als Wealth Management Service Provider für Intermediäre und vermögende Privatkunden zu stärken.»

Weitere Informationen zum Fondsgeschäft der VP Bank Gruppe finden Sie auf der Website https://vpfundsolutions.vpbank.com/de. (VP Bank/mc/ps)