VP Fund Solutions: Starkes ESG-Wachstum und vereinte Fondskompetenz zum Weltfondstag

Vaduz – Zu Beginn des neuen Jahrzehnts zeigt sich nachhaltiges Investieren weltweit als weiterhin prägender Trend in der Fondsbranche. Der Markt für nachhaltige Kapitalanlagen wächst sehr dynamisch. Zwei Drittel dieser Anlagen sind in Europa investiert.

Aufgrund der globalen Entwicklungen und steigenden Nachfrage an neuen nachhaltigen Anlageprodukten ist das Volumen ESG-konformer Fonds in Luxemburg beachtlich gewachsen. Als Fondsdomizil Nummer 1 in Europa deckt Luxemburg 31 Prozent aller nachhaltigen Investmentfonds und 39 Prozent der verwalteten Investmentfondsvermögen in Europa ab. Parallel wuchs auch das Luxemburger Fondsvermögen mit Fokus auf Produkte, die in Infrastruktur, nachhaltige Projekte, Start-Ups sowie kleine und mittelgrosse Unternehmen investieren, innerhalb der letzten drei Jahre um 26 Prozent.

Krisensichere Fonds: 5 Jahre VP Fund Solutions unter einem Dach

In Krisenzeiten zeigen sich einmal mehr die Stärken von Fonds. Sie verfügen über starke und zuverlässige Prozesse, die von den Verwaltungsgesellschaften (ManCos) der Fonds bereitgestellt werden, sowie gesunde Bilanzen. So tragen sie dazu bei, die Interessen der Anleger – wie die Einhaltung von Anlagerichtlinien, Anlagebeschränkungen oder Risikobegrenzungen – jederzeit zu schützen.

Auch nach der letzten Finanzkrise konnten Fonds aufgrund dieser Faktoren ein starkes Wachstum verzeichnen, da sich Anleger nach wie vor sicher und komfortabel mit ihren Fondsanlagen und den entsprechenden Sicherheitsmechanismen fühlen.

Mit VP Fund Solutions verfügt die VP Bank Gruppe über ein internationales Fondskompetenzzentrum mit über 20-jähriger Erfahrung. Die Standorte in Luxemburg und Liechtenstein arbeiten eng und grenzüberschreitend zusammen und treten seit nunmehr 5 Jahren unter der Leitung von Eduard von Kymmel unter dem einheitlichen Dach auf.

Mit Effizienzsteigerungen und Zentralisierungen konnte VP Fund Solutions eine signifikante Steigerung des verwalteten Vermögens erreichen. Die hierfür erforderlichen Sachinvestitionen und personellen Erweiterungen führten innerhalb der letzten 5 Jahre an beiden Standorten zu einer Verdoppelung der Assets under Administration sowie der Kundenanzahl.

Auf Basis ihres erfolgreichen Geschäftsmodells blickt VP Fund Solutions trotz der derzeitigen Wirtschaftskrise optimistisch in die Zukunft. Verstärkte Digitalisierungsmassnahmen ermöglichen zusätzliche Prozess- und Qualitätssteigerungen, die sich gerade jetzt besonders bewährt haben. Eduard von Kymmel, Head of VP Fund Solutions, sieht am Weltfondstag 2020 die anhaltende Konsolidierung in der Management Company Branche als eine Chance für profitables Wachstum. «Strategisch nachhaltige Investments werden das neue Jahrzehnt prägen und bieten eine hervorragende Aussicht auf weitere nachhaltige Geschäftsmöglichkeiten. VP Fund Solutions ist darauf bestens vorbereitet.»

