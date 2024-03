VSV und EAM.Technology AG: Wegweisende Partnerschaft zur Stärkung der Branche

Zürich – EAM.Technology AG, ein unabhängiger Partner für Technologie und Operations im Vermögensverwaltungs-Sektor, geht eine neue Partnerschaft mit dem Verband Schweizerischer Vermögensverwalter – VSV ein. Diese Kooperation markiert einen entscheidenden Schritt, um den VSV-Mitgliedern angesichts der zunehmenden Komplexität in Betrieb und Technologie erheblichen Mehrwert im täglichen Geschäft zu bieten.

In dieser Zeit des Wandels stehen Vermögensverwalter vor einer Vielzahl von Herausforderungen, die multidisziplinäre Lösungsansätze in Nichtkernbereichen wie Compliance, Technologie, Datenmanagements usw. erfordern.

Die steigenden Anforderungen in der Branche verlangen ein umfassendes Verständnis und die Fähigkeit, alle Themen gleichzeitig zu bewältigen und so den Wettbewerbsvorteil zu bewahren. Obwohl das Ecosystem eine breite Palette an Produkte und Dienstleistungen bietet, ist vor allem die sorgfältige Orchestrierung und Integration dieser externen Elemente in den Betrieb entscheidend für den Erfolg. Daher ist eine praktische und pragmatische Unterstützung von grosser Bedeutung.

In dieser Hinsicht leistet die Partnerschaft mit EAM.Technology aktive Unterstützung durch Experten, die sowohl über die nötige Erfahrung als auch über die erforderlichen Ressourcen verfügen, um VSV-Mitglieder effektiv zu unterstützen und ihnen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen als unabhängige Partner zur Seite zu stehen.

Nutzen für die VSV-Mitglieder

Die Partnerschaft ermöglicht es den VSV-Mitgliedern, direkt von EAM.Technologys weitreichender Erfahrung in der Digitalisierung zu profitieren. Dies umfasst Unterstützung bei der Einführung von Softwarelösungen (u.a. PMS & CRM), sowie bei der Optimierung betrieblicher Abläufe, insbesondere in der Neugestaltung, Automatisierung und Auslagerung von Nichtkernfunktionen. Dabei soll die Qualität und Sicherheit im Betrieb deutlich gesteigert werden unter bestmöglicher Wahrung der Profitabilität.

EAM.Technology bietet flexible Unterstützung im Tagesgeschäft, übernimmt als Single Point of Contact (SPOC) die Orchestrierung der verschiedenen Themen und sorgt für eine kontinuierliche Effizienzsteigerung und Betriebskontinuität.

Community und Wissensaustausch

Die Partnerschaft fördert die praxisnahe Zusammenarbeit über Themen in den Bereichen Technologie, Innovation und Operations innerhalb der VSV- Mitgliedercommunity. Sie stärkt die VSV-Plattform im Austausch, Wissenstransfer und der Zusammenarbeit zwischen unabhängigen Vermögensverwaltern, Banken und Technologieanbietern.

Exklusive Studie über die Systemlandschaft

EAM.Technology wird im Rahmen dieser Partnerschaft eine umfassende Studie zur Systemlandschaft im Ecosystem der Vermögensverwalter durchführen. Die für 2024 vorgesehene Studie zielt darauf ab, Vermögensverwaltern wichtige Orientierungshilfen und praxisnahe Beispiele zur Verfügung zu stellen, die ihnen bei der Entscheidungsfindung bezüglich Tools und Dienstleistern helfen sollen.

Oliver Maas, Head Global Activities Deutschschweiz, VSV: Diese Partnerschaft mit EAM.Technology bietet unseren Mitgliedern Unterstützung bei der praktischen Anwendung der Vorteile einer Digitalisierung zur Steigerung ihrer betrieblichen Effizienz und Sicherheit. Sie ermöglicht Einblicke in die neuesten technologischen Entwicklungen, die Bewirtschaftung verschiedener Schnittstellen eines Vermögensverwalters, sowie die Optimierung seiner operationellen Organisationsstruktur.»

Dimitri Petruschenko, Co-Founder und Managing Partner, EAM.Technology: «Unsere Partnerschaft mit dem VSV stellt einen entscheidenden Schritt dar, um die digitale Transformation in der Vermögensverwaltung umfassend voranzubringen. Der VSV fungiert als zentrale Drehscheibe – Wir sind begeistert, mit dem Verband die Branche nachhaltig zu stärken und die Schweizer Vermögensverwaltung durch gemeinsame Initiativen weiterzuentwickeln.»

Die Partnerschaft zwischen dem VSV und EAM.Technology markiert einen wesentlichen Entwicklungsschritt für Vermögensverwaltungs-Unternehmen in der Schweiz und bringt zwei Organisationen zusammen, die sich den Interessen ihrer Mitglieder und der gesamten Branche verschrieben haben. (pd/mc)