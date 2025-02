vVARDIS sichert sich 35 Mio. Dollar-Finanzierung vom globalen Gesundheitsinvestor OrbiMed

Zug – Das Schweizer Dentalunternehmen vVARDIS und die Investmentgesellschaft im Gesundheitswesen OrbiMed geben den Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 35 Millionen US-Dollar bekannt. Das Kapital wird die Wachstumsinitiativen und die globale kommerzielle Expansion des Unternehmens unterstützen.

vVARDIS ist ein Entwickler und Hersteller einzigartiger Dentalprodukte unter der Marke Curodont, darunter die innovative bohrerfreie Behandlung für beginnende Karies, laut Weltgesundheitsorganisation die Krankheit Nummer eins weltweit, ohne dass ein Zahnarztbohrer benötigt wird. Durch die rasante Umsatzsteigerung im vergangenen Jahr, mit anfänglichem Schwerpunkt auf den USA, verwenden bereits Tausende von Zahnkliniken das Produkt und über 300’000 Zähne wurden im Jahr 2024 behandelt. Die Technologie von vVARDIS wird bereits in Vorlesungen renommierter Universitäten in den USA und Europa als neuer Behandlungsstandard für die Behandlung von früher Karies eingesetzt.

Aufbau eines weltweit führenden Unternehmens für innovative Dentalprodukte

Die Partnerschaft zwischen OrbiMed und vVARDIS basiert auf der gemeinsamen Vision, ein US-amerikanisches und weltweit führendes Unternehmen für innovative Dentalprodukte aufzubauen. Angesichts des Marktwandels von invasiver zu nicht-invasiver Pflege in Kombination mit der beschleunigten Einführung der KI-Erkennung von Zahnfäule im Frühstadium kommen die Produkte von vVARDIS genau zum richtigen Zeitpunkt für Markttrends. Diese innovativen Produkte ermöglichen es Zahnarztpraxen, frühe Karies in 5 bis 10 Minuten zu behandeln, wodurch Zahnärzten und Patienten stundenlange Behandlungszeiten erspart bleiben.

«Wir sind zuversichtlich, dass vVARDIS über das wissenschaftliche Wissen und die Fähigkeiten verfügt, um zu einem globalen Kraftpaket auf dem Dentalmarkt zu werden. Mit seinen firmeneigenen Formeln und seinen Curodont-Produkten ist das Unternehmen in der Lage, in diesem Markt schnell zu wachsen und eine bohrerfreie Option für frühe Karies anzubieten. Die Wachstumsambitionen des Unternehmens und sein Fokus auf die Bereitstellung innovativer Lösungen auf einem globalen Dentalmarkt stehen im Mittelpunkt unserer Investitionsstrategie», sagte Matthew Rizzo, General Partner von OrbiMed.

«Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit OrbiMed. Die Finanzierung und das Fachwissen, das sie einbringen, werden unsere Fähigkeiten verbessern, Zahnärzten und Patienten einen besseren Service zu bieten und unsere Vision zu verwirklichen, eine Welt zu schaffen, in der die Behandlung von Karies im Frühstadium schmerzfrei, regenerativ und für jeden zugänglich ist. Als Zahnärzte freuen wir uns, endlich eine Lösung für die Behandlung von beginnender Karies anbieten zu können. Zahnärzte warten seit Jahrzehnten auf eine bohrerfreie Behandlung von beginnender Karies. Curodont hat das Potenzial, das Spektrum der von Zahnarztpraxen angebotenen Optionen zu erweitern und sie in die Lage zu versetzen, die Patientenversorgung zu verbessern», so die Zahnärztinnen Haley und Goly Abivardi, Gründerinnen und Co-CEOs von vVARDIS.

William Blair & Company fungierte als exklusiver Finanzberater für vVARDIS und McGuireWoods und Rüd Winkler fungierte als Rechtsberater. (vVardis/mc/hfu)