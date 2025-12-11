vyzn schliesst Seed-Finanzierungsrunde ab und beschleunigt Wachstum

Zürich – vyzn AG, ein KI-Startup im Bereich digitaler Bauplanung, hat seine Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Die Runde wurde angeführt durch Spicehaus Partners und Kiilto Ventures, zusätzlich beteiligten sich mehrere strategische Investoren aus der Bau- und Immobilienbranche.

Mit dem neuen Kapital erweitert vyzn sein Portfolio an vollautomatisierten Gebäude-Analysen und liefert künftig neben Ökobilanz und Energieeffizienz auch schnelle Ergebnisse zu Zirkularität, Kostenschätzung und thermischem Komfort. Ein kürzlich erzielter technologischer Durchbruch, der Architekturmodelle automatisch in vollständig simulierbare 3D-Modelle überführt, bildet die Grundlage dafür und ermöglicht frühzeitige, präzise sowie kostengünstige Planungsiterationen. Gleichzeitig baut das Unternehmen das Team gezielt aus und stärkt seine Fähigkeit, die wachsende Nachfrage aus europäischen Märkten zu bedienen.

Insbesondere aus Deutschland steigt das Interesse von Projektentwicklern und Planungsbüros, die datenbasierte Lösungen suchen, um Gebäudeplanung effizienter, nachhaltiger und wirtschaftlicher zu gestalten. Ab Anfang 2026 pilotiert vyzn deshalb die Software bei ersten Kunden in Deutschland.

Das Spinoff der ETH Zürich hat bereits über 50 namhafte Kunden der Immobilienbranche gewinnen können, darunter Flughafen Zürich, Implenia, Halter, Pensimo oder Amstein-Walthert. Adrian Henke, CEO, kommentiert: „Mit vyzn brechen wir die Datensilos in der Planung auf. «Unsere Kunden lösen mit unserer Plattform den Widerspruch von wirtschaftlichem und nachhaltigem Bauen.“ (vyzn/mc/hfu)