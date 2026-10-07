Wahl von zwei neuen Mitgliedern in den Verwaltungsrat der Vaudoise Asset Management AG

Lausanne – Die endgültige Übernahme der Procimmo Group AG im Sommer entspricht dem Ziel der Gruppe Vaudoise Versicherungen, ihre Präsenz im Bereich der indirekten Immobilienanlagen weiter auszubauen und ihre Asset-Management-Aktivitäten für Dritte in der Schweiz zu stärken. Um das Wachstum dieser strategischen Säule zu begleiten und ihre Governance zu stärken, erweitert die Vaudoise Asset Management AG, Eigentümerin der Procimmo Group AG, Berninvest AG und Vaudoise Real Estate AG, ihren Verwaltungsrat um zwei neue Mitglieder. Cornel Widmer und Frédéric Traimond wurden an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. Oktober 2026 gewählt.

Cornel Widmer, unabhängiger Verwaltungsrat, verfügt über fundierte Erfahrung im Bereich Immobilieninvestitionen und Immobilien-Asset-Management. Von 2012 bis 2026 war er als Global Head of Real Estate bei der Zurich Insurance Group tätig, wo er für die globale Immobilienstrategie der Gruppe verantwortlich war. Er hat einen Master of Science in Real Estate der Universität Zürich und ist bzw. war in mehreren Verwaltungsräten von Unternehmen und Immobilienfonds im In- und Ausland tätig.

Frédéric Traimond ist Stv. Generaldirektor der Vaudoise-Gruppe, CRO und Leiter des Departements Risiken, Aktuariat und Rückversicherung. Seit 2018 ist er für die Pensionskasse der Vaudoise Versicherungen verantwortlich und Vorsitzender der Anlagekommission. Als ausgebildeter Aktuar nahm er verschiedene Funktionen in den Bereichen Versicherung, institutionelle Anlagen und Asset Liability Management (ALM) wahr. Ausserdem hat er Einsitz in mehreren Verwaltungsräten der Gruppe.

Die beiden neuen Mitglieder ergänzen den Verwaltungsrat der Vaudoise Asset Management AG, dem bereits folgende Personen angehören: Jean-Daniel Laffely (Präsident), CEO der Vaudoise, Christoph Borgmann (Mitglied des Verwaltungsrats), CFO der Vaudoise und Reto Kuhn (Mitglied des Verwaltungsrats), CIO der Vaudoise. (Vaudoise/mc/hfu)