Walliser KB steigert 2023 Gewinn stark und erhöht Dividende deutlich

Sitten – Die Walliser Kantonalbank (WKB) hat im Geschäftsjahr 2023 vom guten Zinsumfeld profitiert und entsprechend deutlich mehr verdient. Das sollen auch Aktionärinnen und Aktionäre in Form einer Dividendenerhöhung spüren.

Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis legte laut Mitteilung vom Dienstag im vergangenen Jahr um satte 26 Prozent zu auf 156,6 Millionen Franken. Und auch unter dem Strich – also beim Reingewinn – gab es ein Plus von 24 Prozent auf 90,4 Millionen Franken.

Hypothekarforderungen weiter ausgeweitet

Die Normalisierung des Zinsumfeldes führte – wie bei fast allen Banken – auch bei der WKB zu einer positiven Entwicklung des Zinsengeschäfts. Das Zusammenwirken von wachsenden Kundenausleihungen, erneuerten Krediten und neuen Marktbedingungen habe sich niedergeschlagen, heisst es. So stieg der Bruttoerfolg aus dem Zinsengeschäft um fast einen Drittel auf 241,7 Millionen Franken.

Die Kundenausleihungen stiegen dabei um 3,0 Prozent oder 432 Millionen auf 14,9 Milliarden Franken, wovon Hypotheken rund 85 Prozent ausmachten. Bei den Kundengeldern betrug das Plus 2,5 Prozent oder 289 Millionen auf 11,7 Milliarden. Insgesamt verwaltete die WKB per Ende 2023 Vermögen in Höhe von 15,4 Milliarden (+7,7%). Letzteres sei von Nettokundeneinlagen in Höhe von 641,1 Millionen gestützt worden, heisst es.

Auch der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft nahm zu, wenn auch lediglich 3,1 Prozent auf 46,3 Millionen Franken. Die Kunden seien bei Börsengeschäften etwas vorsichtiger und weniger aktiv gewesen, heisst es dazu. Insgesamt stieg der Ertrag der Bank damit um 15,7 Prozent auf 296,7 Millionen.

Der Geschäftsaufwand auf der anderen Seite kletterte im Berichtsjahr um lediglich 5 Prozent auf 127,4 Millionen Franken, womit die Bank eine Cost-Income-Ratio von tiefen 42,9 Prozent erreichte (VJ 47,3%). Werte unter 50 Prozent gelten in der Branche als sehr gut.

Ausblick 2024

Die Aktionäre sollen vom guten Geschäftsjahr ebenfalls profitieren und eine um 30 Rappen auf 3,85 erhöhte Dividende je Aktie erhalten. Der öffentlichen Hand wird eine Summe von 66,2 Millionen Franken zugeführt, wie die WKB schreibt.

Für den weiteren Jahresverlauf gibt sich die Bank-Führung zuversichtlich. Man erwarte einen Geschäftsverlauf auf dem Niveau der vergangenen Geschäftsjahre – zumindest sofern sich die geopolitische Weltlage nicht verschlechtere, heisst es. (awp/mc/pg)