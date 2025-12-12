Warum eine Zinssenkungspause der FED nach Dezember positiv für die Kryptomärkte wäre

Wir sehen den Vorschlag von Fed-Chef Powell, dass die Fed nach Dezember eine Pause bei den Zinssenkungen einlegen könnte, als umsichtiges, datengestütztes Signal, das ein stabileres makroökonomisches Umfeld unterstützt.

Von Gracey Chen, CEO Bitget

Diese Veränderung verringert die politische Unsicherheit und schafft damit die Grundlage für eine stärkere langfristige Akzeptanz von Kryptowährungen, da die Märkte eher Vertrauen entwickeln, wenn die geldpolitische Ausrichtung klarer ist. Eine Entwicklung hin zu einer „neutraleren“ Haltung ermutigt Händler auch dazu, sich defensiv zu positionieren, indem sie Blue-Chip-Anlagen wie Bitcoin bevorzugen und gleichzeitig bei spekulativen Altcoins selektiver vorgehen.

Kurzfristig könnten sich die Liquiditätsströme aufgrund der Neukalibrierung von Risikoanlagen abschwächen, doch diese Abkühlungsphase öffnet häufig die Tür für institutionelle Teilnehmer. Regulierte Handelsplätze wie Bitget dürften von dieser Entwicklung profitieren, da eine tiefere Marktinfrastruktur und Compliance-konforme Produkte für professionelle Anleger, die Stabilität und Skalierbarkeit suchen, attraktiver werden.

Alles in allem unterstreicht Powells Tonfall die zunehmende Angleichung der Kryptowährungen an traditionelle Finanzzyklen. Angesichts der Normalisierung der Politik und der zunehmenden Beteiligung institutioneller Anleger ist die Branche gut positioniert, um innovativere Produkte zu entwickeln, die Liquidität zu stärken und das Wachstum des Ökosystems bis 2026 zu beschleunigen.