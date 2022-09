Warum Liquidität die DNA von Unternehmen ist: Digitales Liquiditätsmanagement als Spiegel

München – Für ein Unternehmen geht es nicht nur darum, seine Produkte erfolgreich zu verkaufen, sondern vor allem auch darum, sämtliche Geschäftsprozesse von der Rohstoffbeschaffung bis zur Lieferung des fertigen Produkts an die Kunden am Laufen zu halten. Um dies zu gewährleisten, muss ein Unternehmen über eine ausreichende Liquidität verfügen, damit es allen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann.

Die Zahlungsfähigkeit bzw. ein effizientes Liquiditätsmanagement gehören also zur DNA eines jeden Unternehmens. Innovative, immer öfter KI-basierte Technologie unterstützt bei der Kontrolle und Steuerung der eigenen Unternehmensfinanzen. Besonders wichtig ist es dabei, überhaupt einen genauen Überblick zu haben, ob, wie und wie lange die Liquidität des Unternehmens gewährleistet ist.

Zahlungsverkehr als unternehmerischer Risikofaktor

Beim Zahlungsverkehr können viele Fehler passieren. Daher gehört es zu den Kernaufgaben eines jeden Unternehmens, sämtliche Rechnungen stetig zu kontrollieren und bei Bedarf schnell zu reagieren. Zahlungen, die vom Firmenkonto bezahlt werden, müssen beispielsweise nicht nur gebucht, sondern nötigenfalls angemahnt und eingezogen werden. Auszahlungen sind ebenfalls fristgerecht durchzuführen, damit das Unternehmen nicht in Verzug gerät.

Das Wahrnehmen von Skonto kann für eine finanzielle Entlastung des Kontos sorgen, weshalb moderne Liquiditätsmanagement-Systeme automatisch Hinweise geben, wenn ein Skonto möglich ist. Aktive Managementsysteme können deshalb den optimalen Zeitpunkt für eine Zahlung ermitteln. Aus ihren langjährigen Erfahrungen in großen Unternehmen wie der Boston Consulting Group haben Niclas Storz und Jörg Haller direkt miterleben können, welche Probleme Unternehmen, die sie beraten haben, aus einem ungenügenden oder nicht vorhandenen Liquiditätsmanagement entstehen können. Die Gründer haben daher mit Tidely einen Anbieter geschaffen, der diese Probleme frühzeitig erkennen kann.

Digital basierte Liquiditätsmanagement-Systeme verfügen zudem über Schnittstellen bzw. APIs, mit deren Hilfe eine direkte, vollständig automatisierte Integration von Rechnungs- und Bankinformationen möglich ist. Darüber hinaus sind sie dazu in der Lage, eine kontenübergreifende Konsolidierung vorzunehmen. Intelligente Cash-Flow KI-Forecasts können außerdem, eine nahezu unbegrenzte Zahl an Banken ohne Setup mit einem bereits vorhandenen Management-System verknüpfen.

Liquidität als DNA von Unternehmen – Fokus auf langfristige Zahlungsfähigkeit

Wer ein Unternehmen zu langfristigem Erfolg führen möchte, der muss dafür sorgen, dass auf dem Firmenkonto bzw. den Firmenkonten im In-und Ausland stets genügend Finanzmittel vorhanden sind. Damit dies gelingt, sollte im Rahmen des Liquiditätsmanagements ein besonderer Fokus auf den Zahlungen liegen, mit denen Kunden ihre Rechnungen begleichen, denn dieses Geld macht den mit Abstand größten Teil der Einzahlungen aus.

Hier können digitale Management-Systeme ein Unternehmen unterstützen. Sie sind nämlich in der Lage, auf verpasste Fristen für Zahlungseingänge hinzuweisen, können die Auswirkungen von Zahlungsausfällen testen und ermitteln sogar Trends im Zahlungsverhalten von Kunden.

Finanzielles Gleichgewicht kann als eine weitere Hauptaufgabe benannt werden. Aufgrund von Geschäfts- und Kundenbeziehungen ergeben sich in jedem Unternehmen tagtäglich unzählige Geldbewegungen und jede einzelne beeinflusst die Höhe des Zahlungsmittelbestandes auf den Firmenkonten.

Genau aus diesem Umstand ergeben sich für Finanzabteilungen von Unternehmen das wesentliche Ziel der Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichts. Dieses Gleichgewicht haben Unternehmen erreicht, wenn sie über so viel flüssige Mittel verfügen, dass sie sämtliche Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau erfüllen können.

Unternehmerisch kluge Liquiditätsplanung – Überblick durch Dashboards und Tools

Unternehmen wie Tidely bieten eine mögliche Lösung an und stellen Cash-Flow-Dashboards zur Verfügung, mit deren Hilfe die Unternehmensfinanzen nicht nur transparent, übersichtlich und kategorisiert in Echtzeit dargestellt werden, sondern auch Szenario-Analysen möglich sind. Solche Analysen helfen dabei, wichtige Entscheidungen auf der Grundlage fundierter Daten zu treffen. Durch sogenannte Auto-Forecasts lassen sich sogar Liquiditätsprognosen erstellen, Lücken in der Unternehmensliquidität identifizieren und Investitionen zeitlich planen. (Tid/mc/hfu)