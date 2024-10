Wie funktioniert eigentlich Bitcoin?

Nimwegen – Bei Bitcoin handelt es sich um die weltweit meist verbreitete Kryptowährung, die 2009 entstanden ist. Hinter Bitcoin steht keine Bank und kein Staat – alle Transaktionen werden in der sogenannten Blockchain gespeichert. Nachträglich können sie nicht geändert werden. Heutzutage kann Bitcoin als Zahlungsmittel bei zahlreichen Online-Anbietern verwendet werden. Darüber hinaus wird Bitcoin auch als spekulatives Anlageinstrument betrachtet.

Was ist Bitcoin? Wie funktioniert diese digitale Währung? In diesem Artikel erfahren Sie, welche Technologie hinter Bitcoin steht und wie er verwendet werden kann.

Funktionsweise von Bitcoin

Neue Bitcoins entstehen durch das sog. Mining (Schürfen). Dieser Prozess verläuft in der Bitcoin-Blockchain. Bei der Blockchain-Plattform handelt es sich eigentlich um ein Register, das viele einzelne „Karten“ hat. Jede Bitcoin-Transaktion wird in der Blockchain gespeichert – sie wird also auf einer Karte des Registers aufgeschrieben. Wenn diese Karte (ein Block in der Blockchain) voll ist, wird sie von den sog. Bitcoin-Minern abgelegt und verschlüsselt. Die einzelnen Blöcke werden durch eine hochkomplexe Rechenaufgabe verschlüsselt.

Die Bitcoin-Blockchain ist eine transparente Plattform. In der Praxis bedeutet das, dass jede Transaktion im Register für andere Nutzer sichtbar ist.

Miner werden mit Bitcoins belohnt

Wenn ein Nutzer der Bitcoin-Blockchain versucht, etwas an einem Block zu ändern, können das alle anderen Nutzer der Plattform entdecken. Warum? Der Lösungsweg der Rechenaufgabe würde einfach nicht mehr dem Ergebnis des Blockes entsprechen.

Die Miner, die Rechenaufgaben lösen und so neue Blöcke zur Blockchain hinzufügen, werden für ihre Arbeit mit Bitcoins belohnt. Alle vier Jahre kommt es zu einem wichtigen Ereignis für die Bitcoin-Community – es handelt sich das sogenannte Halving. Während des Halvings wird der Betrag, mit dem Bitcoin-Miner belohnt werden, halbiert. Das bedeutet, dass die Miner im Laufe der Zeit immer weniger Bitcoins für das Verschlüsseln eines Blocks erhalten.

Noch einige Informationen über Bitcoin-Transaktionen

Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Bitcoin auf einem dezentralen Netzwerk basiert. Die Verwaltung und Validierung von Bitcoin-Transaktionen erfolgt durch ein Netzwerk von Computern – diese Transaktionen werden durch keine zentrale Institution überwacht. Das Bitcoin-Netzwerk ist offen für alle, die daran teilnehmen möchten.

Bitcoin hat einige wichtige Vorteile:

Hohe Transparenz in der Blockchain;

Unabhängigkeit von Banken;

Transaktionen lassen sich anonym durchführen;

Die begrenzte Anzahl an Bitcoins könnte zu starker Wertsteigerung führen.

Wie kann Bitcoin 2024 verwendet werden?

2024 kann Bitcoin in vielen Sektoren als Zahlungsmittel verwendet werden. Viele Online-Händler akzeptieren Bitcoin als Zahlungsmethode für Waren und Dienstleistungen. Es gibt auch traditionelle Läden und Restaurants, in denen Bitcoin-POS-Terminals verwendet werden. Diese Terminals akzeptieren Bitcoin als Zahlungsmittel. Ferner ermöglicht diese digitale Währung auch extrem schnelle Geldtransfers, die eine kostengünstige Alternative für traditionelle Banküberweisungen darstellen.

Bitcoin, das sogenannte digitale Gold, wird als spekulative Geldanlage betrachtet. Er kann auf Kryptowährungsbörsen gegen andere Kryptowährungen oder Fiat-Währungen gehandelt werden. Es gibt auch Krypto-Enthusiasten, die ihre Coins als langfristige Investition halten.

Fazit

Wir hoffen, dass Sie nützliche Informationen über die Funktionsweise von Bitcoin gefunden haben. Wenn Sie in dieses spekulative Anlageinstrument investieren möchten, sollten Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Bitcoin News sein. Der Kurs von Bitcoin (und anderen Kryptowährungen) kann sich innerhalb von Wochen sowohl verdoppeln als auch halbieren. Daher sollte man seine Investitionsentscheidungen sehr vorsichtig treffen. Investieren Sie nur so viel Geld, wie Sie verlieren können. (nb/mc/hfu)