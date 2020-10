WIR Bank investiert in Schweizer PropTech-Startup Vermando

Basel – Die WIR Bank Genossenschaft baut ihr digitales Ökosystem weiter aus und beteiligt sich an der Vermando AG. Durch diesen Schulterschluss sollen Wachstum und Ausbau des Schweizer Immobilien-Start-ups beschleunigt werden. Gleichzeitig können Firmen- und Privatkunden der Bank von neuen innovativen Dienstleistungen profitieren. Zum Umfang der Beteiligung werden keine Angaben gemacht.

Vermando realisiert Angebote rund um die digitale Transformation im Immobilienbereich («PropTech»). Auf ihrer Hauptplattform «HausHeld.ch» erhalten Hauseigentümerinnen und -eigentümer mit Renovationsbedarf für ihr Projekt passende Handwerksbetriebe vermittelt. «Ziel der Zusammenarbeit ist es, das KMU-Netzwerk rund um ‹Hausheld.ch› auszubauen und gemeinsam neue Angebote entwickeln und lancieren zu können», sagt Paul Preiss, einer der Gründer und Co-CEO von Vermando.

60’000 Vermittlungen an Handwerksbetriebe

Die 2016 entstandene Firma mit Sitz in Herisau befindet sich auf Wachstumskurs – und will mit der WIR Bank als Smart Investor dieses Wachstum weiter beschleunigen. Vermando blickt bis dato auf über 60’000 Vermittlungen an derzeit über 700 aktive Handwerkspartner in 20 Branchen mit einem Projektvolumen von über 300 Millionen Franken zurück. «Wir profitieren nun von zusätzlichen Impulsen durch das WIR-Netzwerk und vom Know-how der WIR Bank», so Claudius Habisreutinger, ebenfalls Gründer und Co-CEO. Die KMU-Bank verfügt über langjährige Kundenbeziehungen zu Handwerksbetrieben. «Wir werfen viele tägliche Kontakte zu Hauseigentümerinnen und -eigentümern, die ein aktuelles Renovationsbedürfnis haben, in die Waagschale. Das sind vielversprechende Synergien», ergänzt Habisreutinger.

Auch für die WIR Bank ist der Schulterschluss ein logischer Schritt: «Wir sind überzeugt, dass unsere KMU-Kundinnen und -Kunden von dieser neuen digitalen Akquisitionsmethode sehr profitieren werden», erklärt Matthias Pfeifer, Leiter Firmen- und Privatkunden der WIR Bank. «Gleichzeitig erhalten unsere Hypothekarkundinnen und -kunden zusätzlich eine attraktive Dienstleistung, die über die Hypothek sowie Spar- und Vorsorgelösung hinausgeht.»

Geplant sind weitere Produkte rund um die Themen Gebäudeverwaltung und -management. «Gemeinsam arbeiten wir an einem spannenden Ökosystem und begeben uns auf eine vielversprechende Reise im PropTech-Segment», so die Beteiligten unisono. Und Matthias Pfeifer ergänzt: «Beide Unternehmen haben das gleiche Ziel: KMU erfolgreich zu machen». (mc/pg)

Vermando