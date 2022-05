Worldline kooperiert mit dem Fintech- Unternehmen Algoan

Zürich – Worldline [Euronext: WLN] kooperiert ab sofort mit dem Fintech-Unternehmen Algoan, einem Anbieter von Kreditwürdigkeitsprüfungen. Ziel ist es, gemeinsam eine innovative Lösung zur Bonitätsprüfung zu entwickeln, die Kreditgebern und Dienstleistern hilft, schnelle und gleichzeitig sichere Kreditentscheidungen zu treffen. Der Dienst wird APIs und Machine Learning nutzen und sich auf Transaktionsdaten aus dem Open Banking stützen.

Kreditinstitute, Kreditnehmer und Händler haben durch die Zahlungsdienstrichtlinie PSD2 den sicheren und nutzergesteuerten Rahmen, um die Möglichkeiten für einen schnelleren, gerechteren und datengesteuerten Ansatz zur Kreditwürdigkeitsprüfung zu nutzen. Langfristig sollen im Sinne des sogenannten Open Banking diese klaren Vorteile für alle Parteien nutzbar gemacht werden.

Der Vorgang der Kreditwürdigkeitsprüfung in den verschiedenen europäischen Ländern bringt ein unterschiedliches Mass an manuellen Verfahren und Bewertungen mit sich. Diese können mit menschlichen Fehlern behaftet und für die Bearbeitung eines Kreditantrags sowohl für Kreditgeber als auch für den Kreditnehmer sehr zeitintensiv sein. Die traditionellen Bewertungsmethoden entsprechen nicht mehr den Erwartungen der Verbraucher. Sie stehen im Widerspruch zur digitalen Transformation und den damit verbundenen regulatorischen Änderungen. Hier bleibt aktuell viel Innovationspotenzial ungenutzt. Denn der Prozess der Kredit- und Risikoprüfung könnte von den Möglichkeiten der PSD2-Richtlinie stark profitieren: Open Banking und Open Finance unterstützen bessere und schnellere Services für Verbraucher und Institutionen.

Potenziale von Open Banking nutzen

Mit der Partnerschaft verbindet Worldline seine europaweite Abdeckung im Open Banking und seine Expertise im digitalen Bankwesen mit der Innovationskraft von Algoan im Bereich der Kreditwürdigkeitsprüfung, die auf erstklassigen Machine-Learning-Algorithmen beruht.

Michael Steinbach, Managing Director Financial Services bei Worldline: „Bei Worldline suchen wir nach innovativen Partnern, die unsere Vision teilen und es uns ermöglichen, unsere Open Banking Services zu erweitern und zu optimieren. Als führender Zahlungsdienstleister und einer der grössten Open-Banking-Anbieter in Europa sind wir bestrebt, das volle Potenzial von Open Banking für alle Marktteilnehmer zu erschliessen. Mit Algoan werden wir unseren Kunden eine durchgängig schnelle und kosteneffiziente White-Label-Lösung zur Bewertung der Kreditwürdigkeit anbieten.“

Mit dem auf Open Banking basierenden Tool zur Kreditwürdigkeitsprüfung können Banken, Kreditinstitute, Kreditgeber und Dienstleister die Kreditwürdigkeitsprüfung auf ein nächstes Level heben und somit eine genauere Prüfung, einen besseren Datenzugang und eine effizientere Bearbeitung erzielen. Diese Innovation kann in vielen Anwendungsfällen wertvoll sein. Zum Beispiel für Privatfinanzierungen und Verbraucherkredite, Autofinanzierungen und Leasing, Finanzierungen durch Händler und BNPL (Buy Now Pay Later), Versicherungen und Versorgungsunternehmen. Das Herzstück dieses neuen Bonitätsprüfungs-Tools ist die Open Banking API von Worldline, die Zugang zu mehr als 3’500 Banken in 19 Ländern in ganz Europa bietet. Worldline ist einer der grössten Open Banking-Anbieter in Europa.

Michael Diguet, CEO bei Algoan: „Die Kreditwürdigkeitsprüfung im Open Banking erfährt eine Dynamik, die sich grosse Unternehmen zu eigen machen sollten. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Worldline und sind stolz darauf, dieses weltweit führende Unternehmen mit unserer marktführenden Kreditscoring-API unterstützen zu können. Diese neue Zusammenarbeit ist ein weiterer Meilenstein für das internationale Wachstum von Algoan. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die Kreditwirtschaft durch die Nutzung der Open-Banking-Fähigkeiten von Worldline zu revolutionieren.“

Vorteile für Darlehensgeber und Darlehensnehmer

Eine Kreditwürdigkeitsprüfung auf der Grundlage von Open Banking bringt sowohl Kreditgebern als auch Kreditnehmern erhebliche Vorteile. Da der Kreditgeber die Daten von der Bank erhält, ist die Gültigkeit der Daten gewährleistet und somit das Betrugsrisiko verringert. Auf der Grundlage einer genaueren Bewertung können Antragsteller akzeptiert werden, die sonst möglicherweise abgelehnt worden wären. Durch den Zugang zu den Kontodaten der Kunden auf Grundlage deren Zustimmung können sich die Kreditgeber schneller einen besseren Überblick über die tatsächliche finanzielle Situation der Kunden verschaffen und so den Bedürfnissen des Kreditnehmers entsprechen, ohne eine Überschuldung zu riskieren. Darüber hinaus kann der Kreditgeber eine schnelle, unkomplizierte Kundenbetreuung anbieten, während der Kreditnehmer eine faire Bonitätsprüfung und eine kürzere Zeit bis zur Kreditvergabe erhält. (Worldline/mc/hfu)