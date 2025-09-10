Wyden geht Partnerschaft mit Boerse Stuttgart Digital ein, um institutionellen Zugang zu Liquidität für Digital Assets zu erweitern

Zürich – Wyden, die führende institutionelle Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, gibt ihre Partnerschaft mit Boerse Stuttgart Digital bekannt und erweitert damit den Zugang zu regulierten Kryptomärkten für Finanzinstitute.

Die Partnerschaft ergänzt das wachsende Netzwerk von Wyden an Liquiditätsplätzen und ermöglicht es Finanzinstitutionen, über eine einzige Schnittstelle auf die Handelsinfrastruktur von Boerse Stuttgart Digital zuzugreifen. Die Anbindung unterstützt eine nahtlose, sichere und effiziente Handelsausführung über die vollständig regulierte Infrastruktur von Boerse Stuttgart Digital, die als erste eine MiCAR-Lizenz von der BaFin in Deutschland erhalten hat. Dieser Schritt unterstreicht den Anspruch von Wyden, Best Execution und optimierte Abläufe über den gesamten Handelszyklus digitaler Vermögenswerte hinweg zu gewährleisten.

„Angesichts der steigenden Nachfrage nach institutioneller Infrastruktur für digitale Vermögenswerte gewinnt der Zugang zu renommierten und vollständig regulierten Handelsplätzen wie der Boerse Stuttgart Digital immer mehr an Bedeutung“, so Andy Flury, Gründer und CEO von Wyden. „Wir freuen uns, unseren Kunden durch die Partnerschaft mit einem Krypto-Infrastrukturpartner, dessen Lösungen sich seit 2019 bewährt haben, einen breiteren Marktzugang und bessere Konnektivität bieten zu können.“

„Es ist uns eine grosse Freude, Krypto-Infrastrukturpartner von Wyden zu werden, einem der führenden OEMS-Anbieter im Bereich digitale Vermögenswerte “, so Joaquín Sastre Ibáñez, Chief Revenue Officer und Leiter des institutionellen Geschäfts der Boerse Stuttgart Digital. „Durch die Integration unserer MiCAR-konformen Handels- und Verwahrungslösungen erweitert Wyden den Zugang für Finanzinstitute zu nahtloser, vollständig regulierter institutioneller Liquidität. Nach erfolgter Anbindung können Wyden-Kunden umgehend auf unsere Kryptodienste zugreifen und das ohne technischen Aufwand zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen.“

Die Handelsplattform von Wyden für digitale Vermögenswerte verbindet führende Krypto-Handelsplätze und Liquiditätsanbieter und bietet Finanzinstitutionen fortschrittliches Orderrouting, intelligente Ausführung und Post-Trade-Funktionen. Mit der nun über die Plattform angebundenen Boerse Stuttgart Digital können Kunden ihre Ausführungsstrategien diversifizieren, neue Liquiditätspools erschliessen und Compliance-Verpflichtungen sicher erfüllen.

Als führender europäischer Partner für Krypto-Infrastruktur bietet Boerse Stuttgart Digital vertrauenswürdige, institutionelle Krypto-Lösungen über einen modularen One-Stop-Shop für den Handel und die Verwahrung von Kryptowährungen, welche auf die Bedürfnisse institutioneller Kunden zugeschnitten sind. Die Plattform ist vollständig reguliert und verfügt über die erste MiCAR-Lizenz, die von der deutschen Finanzaufsichtsbehörde BaFin ausgestellt wurde. Boerse Stuttgart Digital ist ausserdem bei MunichRe versichert und gilt bei Finanzinstituten als das vertrauenswürdigste Gateway für einen sicheren, zuverlässigen und einfachen Zugang zu Kryptowährungen mit wettbewerbsfähigen Preisen, nahtloser Integration und geringem technischem Aufwand. (Wyden/mc/hfu)