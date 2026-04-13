Amorana expandiert nach Deutschland

Zürich / Berlin – Was als Startup begann, hat sich in den vergangenen Jahren zur führenden Anbieterin für sexuelles Wohlbefinden in der Schweiz entwickelt. Nun folgt der nächste Schritt. Amorana tritt in den deutschen Markt ein und will sich auch dort als relevante Anlaufstelle etablieren.

“Wir haben Amorana in der Schweiz zu einer starken Marke aufgebaut und sehen enormes Potenzial in Deutschland. Unser Ziel ist es, auch hier eine relevante Anlaufstelle für sexuelles Wohlbefinden zu werden. Mit einem klar kuratierten Angebot, hoher Qualität und einem Einkaufserlebnis, dem Kundinnen und Kunden vertrauen können”, sagt Sebastian Schleef, General Manager von Amorana.

Fokus auf Marktlücke im deutschen Markt

Mit der Expansion übernimmt Amorana innerhalb der Lovehoney Group eine strategische Rolle. Die Gruppe gilt als weltweit grösste Herstellerin und Vertreiberin von Produkten für sexuelles Wohlbefinden und vereint ein breites Portfolio an Eigenmarken. Bisher fehlte jedoch ein Online-Retail-Ansatz, der gezielt auf die Bedürfnisse des deutschen Marktes ausgerichtet ist und die tiefe Produkt-Expertise eines Herstellers mit einem erstklassigen Einkaufserlebnis vereint. Genau hier setzt Amorana an. Als Teil der Lovehoney Group bringt Amorana das Wissen hinter Marken wie Womanizer direkt in den Shop – für eine Beratung und Sortimentstiefe, die über den klassischen Handel hinausgeht. Der neue Online-Shop richtet Sortiment, Kommunikation und Service konsequent auf deutsche Kundinnen und Kunden aus. Die Lovehoney Group entstand 2021 aus dem Zusammenschluss von Lovehoney und WOW Tech.

Womanizer als strategischer Wachstumstreiber

Der Erfolg von Amorana ist dabei eng mit Womanizer verbunden. Als Teil der Unternehmensgruppe, die Womanizer entwickelt und herstellt, verfügt Amorana über ein einzigartiges Know-how. Noch vor dem Zusammenschluss mit der heutigen Lovehoney Group hat Amorana die Premiummarke in der Schweiz massgeblich mit aufgebaut und einer breiten Zielgruppe zugänglich gemacht.

Das starke Wachstum von Womanizer kommt nicht von ungefähr. Die in Deutschland entwickelte Premiummarke steht für Qualität, Innovation und Vertrauen und trifft damit genau die Erwartungen vieler Konsumentinnen und Konsumenten. Im Zentrum steht die patentierte Pleasure Air Technologie, kombiniert mit körperfreundlichen Materialien und hohen Qualitätsstandards. Aspekte wie Produktsicherheit und Verlässlichkeit gewinnen im Bereich sexuelles Wohlbefinden zunehmend an Bedeutung.

“Aus Umfragen wissen wir, dass Produktsicherheit eines der wichtigsten Bedürfnisse unserer Zielgruppe ist. Genau hier setzen wir an. Mit hochwertigen, body-safe Produkten, denen Kundinnen und Kunden vertrauen können. Womanizer steht für genau diesen Anspruch. Und unsere Mission ist klar. Wir wollen mit Amorana einen Womanizer in jedes deutsche Schlafzimmer bringen”, sagt Sebastian Schleef.

Vertrauen als Schlüssel zum Markteintritt

Mit dem Launch in Deutschland setzt Amorana gezielt auf Vertrauen und Kundenzufriedenheit. Ein zentrales Element ist die 100 Tage Pleasure Garantie auf Womanizer-Produkte. Sie ermöglicht es Kundinnen und Kunden, die Produkte ohne Risiko zu testen. “Gerade in Deutschland sehen wir, wie wichtig Vertrauen beim Kauf von Sexual-Wellbeing-Produkten ist. Mit unserer Garantie senken wir Hemmschwellen und machen den Zugang zu diesem Thema einfacher und selbstverständlicher”, so von Schleef.

Mit der Expansion nach Deutschland beginnt für Amorana das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte: vom Schweizer Erfolgsstartup zur Marktführerin und jetzt zur relevanten E-Commerce-Adresse für sexuelles Wohlbefinden in der DACH Region. (pd/mc/pg)