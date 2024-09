Yapeal ernennt Michael Eidel zum neuen CEO und beschafft erfolgreich frisches Kapital

Zürich – Das Schweizer Fintech-Unternehmen Yapeal ernennt Michael Eidel zum neuen Chief Executive Officer. Gleichzeitig gibt das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde bekannt, gewinnt neue Investoren und verstärkt den Verwaltungsrat.

Eidel bringt umfangreiche Erfahrungen aus börsennotierten Finanzinstituten und Technologieunternehmen mit. Zuletzt war er als CEO bei einer Finanztechnologie-Firma in Australien tätig, wo er die strategische Neupositionierung und Expansion des Unternehmens vorantrieb und erfolgreich eine innovative Technologieplattform für Firmenkunden in den Markt einführte. Weitere Stationen in seiner Karriere waren Führungspositionen bei Geschäftsbanken sowie Verwaltungsratsmandate bei FinTechs, in Australien und in der Schweiz. Die strategische Neuausrichtung von Yapeal hat Michael Eidel im vergangenen Jahr bereits mitgestaltet.

Michael Eidel tritt die Nachfolge von Thomas Hilgendorff an, einem der Mitbegründer von Yapeal, der weiterhin als Chief Commercial Officer im Unternehmen tätig sein wird. In dieser Funktion wird sich Hilgendorff auf die kommerzielle Geschäftsentwicklung und den Ausbau strategischer Partnerschaften konzentrieren.

Alte und neue Investoren

Gleichzeitig gibt das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde mit bestehenden und neuen Investoren bekannt. Dies ermögliche es Yapeal, die strategische Neuausrichtung und die fokussierte Wachstumsstrategie im wachstumsstarken Markt für Embedded-Finance-Lösungen für Firmenkunden und deren Endkunden konsequent umzusetzen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Der bestehende strategische Investor und ERP-Hersteller Abacus hat bei der Finanzierungsrunde erneut investiert. Mit Dominik Bollier, Christoph Burkhard und Markus Granziol sind drei neue Ankerinvestoren hinzugekommen. Dominik Bollier und Christoph Burkhard wurden zudem in den Verwaltungsrat von Yapeal gewählt. (mc/pg)