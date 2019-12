ZFS: Luca Marighetti neuer Group Head of Strategy

Zürich – Die Zurich Financial Services hat Luca Marighetti zum neuen Group Head of Strategy ernannt. Er folge auf Christian Carl, der sich auf seine Funktion als Group Head of M&A konzentrieren werde, teilte der Versicherungskonzern am Montag mit.

Marighetti wird für die Prozesse zur Definition der Gruppenstrategie verantwortlich sein. Dabei wird er den CEO in der Überprüfung der Strategie unterstützen und die Umsetzung überwachen. Er war früher in leitender Funktionen bei Procter & Gamble, SC Johnson, McKinsey & Company sowie bei der Deutschen Bank und der Allianz Gruppe tätig. (awp/mc/ps)

