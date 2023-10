ZIF Immobilien Direkt Schweiz – Kotierungsgesuch von der SIX Swiss Exchange gutgeheissen

Zürich – Die Zurich Invest AG plant, den Immobilienfonds ZIF Immobilien Direkt Schweiz am 7. November 2023 an die Börse zu bringen.

Die Zurich Invest AG (ZIAG) plant die Kotierung des ZIF Immobilien Direkt Schweiz an der SIX Swiss Exchange am 7. November 2023. Das entsprechende Kotierungsgesuch wurde von der SIX Swiss Exchange unter Vorbehalt der in den nächsten Tagen erwarteten Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zur Retailisierung bewilligt.

Bis zur Kotierung können ausschliesslich qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in den Fonds investieren. Ab dem Datum der Kotierung steht der Fonds allen Anlegerinnen und Anlegern offen. Mit der SIX-Kotierung wird der Fonds voraussichtlich in die Indizes «SXI Real Estate Broad» sowie «SXI Real Estate Funds Broad» aufgenommen.

Gute Lagen in Schweizer Grossstädten

Das Portfolio des Fonds besteht aus 62 Liegenschaften in der ganzen Schweiz und verfügt bezüglich Region, Lage und Alter über eine breite Diversifikation. Der Marktwert per Geschäftsjahresabschluss vom 30. Juni 2023 lag bei 1’383 Millionen Schweizer Franken.

Die Liegenschaften im Portfolio befinden sich zum grössten Teil an guten Lagen in Schweizer Grossstädten. Der Schwerpunkt des Fonds hinsichtlich der Nutzung liegt vor allem auf der Kategorie Wohnen. Im Fokus der Portfoliostrategie stehen unverändert die Optimierung der laufenden Erträge, die Planung und Realisierung von Gesamtsanierungen zur Erschliessung von Potenzialen sowie die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. Damit strebt ZIAG weiteres Wachstum aus dem Portfolio und einen Fortschritt der Objekt- und der Portfolioqualität an.

4 Sterne im GRESB-Rating 2023

Der Fonds nimmt am jährlichen GRESB-Rating teil (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Das Rating konnte gegenüber dem Vorjahr von 74 auf 82 Punkte gesteigert werden und verfügt nun erstmals über 4 von 5 möglichen Sternen. (Zurich/mc/ps)