Zurich nominiert Thomas Jordan für den Verwaltungsrat

Zürich – Die Zurich-Gruppe erhält im Verwaltungsrat einen prominenten Zuzug: An der Generalversammlung vom 9. April soll der frühere Nationalbankpräsident Thomas Jordan in den Verwaltungsrat des Versicherers gewählt werden.

Die Personalie ist für die Zurich ein Coup. Die Ernennung von Thomas Jordan folge auf eine «herausragende Karriere» bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB), hiess es am Donnerstag in der Mitteilung des Konzerns zum Jahresabschluss. Seit seinem Abgang bei der SNB im Herbst 2024 hat Jordan noch kein nennenswertes Amt angetreten.

Jordan verfüge über «umfangreiche internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und Geldpolitik», schrieb Zurich. Der Ökonom hatte in den Jahren 2012 bis 2024 als Präsident des SNB-Direktoriums und zuvor ab 2007 als Mitglied dieses Gremiums die Geldpolitik in der Schweiz geprägt. Für die SNB war Jordan während seiner gesamten beruflichen Laufbahn tätig, zunächst ab 1997 als wissenschaftlicher Berater. (awp/mc/pg)